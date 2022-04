Timpi lungi

Închiderea portului Odessa de la Marea Neagră a făcut ca exporturile mărfurilor ucrainene să se realizeze rutier și feroviar. Această schimbare a adus un flux uriaș de mărfuri la granița ucraineano-română, iar principala poartă de intrare la noi în țară este Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. De câteva zile, șoferii care transportă mărfuri dinspre Ucraina spre România se plâng de faptul că timpii de așteptare au crescut extraordinar de mult, iar vina aparține autorităților vamale de la Siret, care procesează documentele extrem de greu. Valentin este un șofer blocat în coada din partea ucraineană. A ajuns în zona de frontieră joi după-amiază, iar când s-a așezat la coadă mai avea exact 9,9 kilometri până să intre pentru formalitățile vamale. Sâmbătă după-amiază, la două zile după ce s-a așezat în coloană înaintase doar câțiva kilometri. ”A fost o perioadă de circa 12 ore în care nu am mișcat roata nici un centimetru. Am vorbit cu colegi de ai mei care au trecut în România și au spus că în multe momente vameșii de la Siret nu aveau în lucru nici o mașină. E o bătaie totală de joc ce se petrece. Noi știm că ei sunt acoperiți legal. Teoretic, au la dispoziție 45 de minute pentru a procesa un tir, dar dacă tot sunt atât de multe mașini de ce nu suplimentează personalul? În ritmul ăsta nu ajungem acasă nici de Paști”, a opinat Valentin. Dacă joi coada era de 10 kilometri, sâmbătă după-amiaza aceasta crescuse la 17 kilometri, așa cum se poate vedea și în imaginile trimise de șoferii de tir care așteaptă să intre pe teritoriul României. Având în vedere că războiul din țara vecină nu dă semne că s-ar finaliza în curând, este de așteptat ca traficul auto de mărfuri prin PTF Siret să crească și mai mult în perioada următoare. Alexandru Moldovan, prefectul de Suceava, a precizat că a luat cunoștință de problema din PTF Siret și a discutat cu reprezentanții mai multor instituții de la nivel central. ”Problema este lipsa de personal, în special în ceea ce privește partea fitosanitară. Situația este cunoscută la nivel central și am primit asigurări că personalul care lipsește va fi suplimentat și în acest fel să poată fi procesate mai multe tiruri, pentru ca timpii de așteptare să scadă. Ne așteptăm la un flux mare de tiruri pe sensul de intrare în țară și credem că acesta se va menține o perioadă destul de mare, motiv pentru care trebuie să luăm toate măsurile pentru fluidizarea traficului de marfă”, a arătat prefectul Alexandru Moldovan