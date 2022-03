Vineri, 4 Martie 2022 (11:49:11)

La Cernăuți situația este liniștită. Momentan, pentru că în orice clipă lucrurile pot lua o turnură asemănătoare cu cea din alte orașe, precum Kiev, Harkov sau Mariupol. Cei 40 de kilometri care despart Cernăuțiul de frontiera cu România îți lasă deja senzația că ai intrat într-o țară aflată în conflict militar. Din loc în loc pot fi văzute mici baricade improvizate din saci cu nisip și sârmă și care sunt păzite de voluntari, unii din ei înarmați inclusiv cu mitraliere. Pe drum, tăblițele care indică numele localităților au fost demontate în ideea în care rușii vor ajunge în zonă să nu se poată orienta. Toată lumea speră însă că armatele lui Putin vor fi învinse și viața va reveni la normal.

Pe străzile din Cernăuți, oamenii par că își văd normal de activitățile de zi cu zi. În realitate, cu toții urmăresc evoluția evenimentelor și țin legătura cu rudele aflate în zona de conflict. În timp ce așteaptă încetarea ostilităților, oamenii pun mâna pe arme, așa cum este și cazul familiei lui Gheorghe Andronic, un român care trăiește în Bucovina de Nord. ”Sunt centre de recrutare, bărbații se strâng singuri, nu îi ia nimeni cu de-a sâla (n.a. - cu forța). Sunt cereri mari, stau câte 4-6 ceasuri, numai ca să le dea armament și să meargă înainte, care nu pot rămân aici pe loc și ajută cu ce pot. De trei ori au fost sirenele aseară, iar fiecare femeie, care-i mamă, care-i bunică, care-i soție, toți plâng pentru ce e în țară, la cineva îi dus bărbatul la război, cineva o pierdut pe cineva, vrem cât mai repede să se gătească chestia asta. Mă gândesc că i-a venit mintea la cap la prostul de Putin și va fi pace. Eu pentru copiii și familia mea cu dinții îl prind și îi rup gâtița dacă aș putea să fac așa ceva. Eu am doi copii, fetița stă cu automatul în mână și stă și ginerele și eu știu ce înseamnă asta. Sunt pregătiți de război. Nimeni nu ridică mâinile și nu spune: <Poftim, veniți, vă așteptăm cu pâine și cu sare>. E pământul nostru, nouă ne-a fost bine fără ruși, nu ne trebuie pe ei aici”, a mărturisit Gheorghe Andronic.

Un alt român care trăiește în Ucraina este George. Are 63 de ani și a mai trecut peste două războaie. Nici unul din ele însă în propria casă: ”E greu de trăit, mai ales pentru noi cei care am trăit când eram tineri experiența de pe vremea Soiuzului (n.a. - URSS) în străinătate, în Afganistan, și când vezi războiul la tine în ogradă. E imposibil de lămurit, mai ales că atâtea zeci de ani am fost prieteni, iar emigrația Rusia-Ucraina, Ucraina-Rusia nu a fost nici o problemă. Ce face pezidentul Rusiei nu se poate înțelege, el este un al doilea Hitler real. Când a fost războiul acum 8 ani (n.a. - războiul din Donbass) se socotea ca o mică distracție, însă azi e de neînțeles cu ce ocazie a intrat el în ograda Ucrainei și cere să îi dea pământul. Este credință că în scurt timp se va liniști”.

Oamenii compară Harkov-ul cu Stalingrad

Nimeni nu se gândea că imagini din cel de Al Doilea Război Mondial vor mai putea fi văzute în zilele noastre. ”Este imposibil de greu și de suportat războiul. Tot ceea ce se vede la Harkov este al doilea Stalingrad. Ceea ce se face azi în Ucraina este imposibil de suportat, greutățile și suspinele ce duc mamele și bătrânii care au văzut ce s-a executat în 1945 se face și în ziua de azi, iar pentru Ucraina este Al Treilea Război Mondial”, a mărturisit un ucrainean din Cernăuți. Totuși, oamenii cred că rușii nu vor ajunge în această zonă. Au în spate argumente istorice. ”Ucrainenii și românii din Bucovina toți spun că aici nu are ce căuta rusul, că nu-i pământul lor după Nistru, e pământul României, Polșei (n.a. - Poloniei) și Ungariei. El (n.a. - Putin) nu are ce căuta aici, că dacă vine se pornește și la Polșa, România și Ungaria. Este imposibil de spus ce are de gând, că mai mult de un individ fără minte în cap nu se poate de explicat”, a mai arătat George.

Oamenii se tem pentru viața prietenilor și cunoscuților din orașele bombardate

Chiar dacă la Cernăuți este liniște, oamenii spun că trăiesc cu teamă, mai ales că în ultima vreme sirenele de alarmă sună tot mai des. ”A fost strașnic când s-au auzit sirenele, iar mamele au coborât pe trepte în subsoluri, e foarte emoționant”, a mărturisit un cernăuțean. În orașul aflat la o aruncătură de băț de Suceava am întâlnit și un bărbat născut în Kiev, dar care trăiește de doi ani la Cernăuți. ”Mama este lângă Kiev și acum se bombardează. Am un prieten în regiunea Sumy și zice că sunt formate multe blocuri ale armatei ruse. Dacă va fi rău la Odessa și la Jitomir, poate să se ajungă să se apropie și de Cernăuți”, a opinat bărbatul. Vasili Ivanovici Kalanciuc este un om de afaceri din Cernăuți. Acesta crede că actuala invazie se va întoarce împotriva Rusiei ca un bumerang. ”Toate problemele sunt create de ruși, dar Ucraina va avea de câștigat, iar mai târziu problemele se vor muta în Rusia, unde domnul Putin va răspunde pentru tot ceea ce se face în țara ucraineană. La Cernăuți, până să înceapă războiul nu se câștiga rău, 600-700 de dolari salariații sau 300-400 de euro pensionarii. Nu voi pleca niciodată din Cernăuți, iar dacă orașul va fi bombardat voi fi ultimul om care voi închide ușa în Ucraina. Domnul prezident al Rusiei trebuie să facă o masă rotundă, unde să aibă loc discuții și să se clarifice totul, nu prin război”, a mai menționat Vasili Ivanovici Kalanciuc.

Oamenii trăiesc cu speranță și spun că își pun încrederea în Dumnezeu că acest conflict pe care poporul ucrainean nu l-a dorit se va încheia înainte de a se transforma într-un iad generalizat.