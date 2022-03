Vineri, 4 Martie 2022 (15:50:35)

Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au dat sentința finală în cazul unuia din tinerii din Constanța puși sub scuzare pentru că făceau parte dintr-o grupare care coordona o întreagă rețea formată din 14 prostituate din județul Constanța, trei dintre ele minore, care au fost aduse o perioadă și la Suceava.

Leonard Iulian Stan, zis ”Leo”, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Față de soluția Tribunalului, judecătorii de la Curtea de Apel au sporit termenul de încercare stabilit de la 3 ani la 4 ani de închisoare. În acești 4 ani inculpatul, care probabil a mers pe procedura simplificată, are impuse mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată.

În același dosar mai sunt judecați alți patru indivizi, cu toții din județul Constanța, respectiv Florian Mihail Nicuț, zis „Chinezu”, Vasile Soare, Ionuț Claudiu Stîngă, zis „Țep”, și Ertin Ramazan, alias „Ergean”. Față de aceștia cauza s-a disjuns și sunt judecați separat.

· Prostituția în apartamente închiriate în regim hotelier, un fenomen la Suceava

Ancheta a plecat de la un caz tragic care s-a înregistrat în municipiul Suceava, într-un apartament din cartierul Obcini. O minoră în vârstă de 17 ani, din Albești, județul Constanța, a fost găsită moartă în cadă. Fata era fugită de acasă, iar în Suceava practica prostituția, iar moartea ar fi fost provocată de o supradoză de alcool, droguri sau energizante.

În urma acestui caz, procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, s-au aplecat mai mult asupra acestui fenomen al prostituției, în care erau angrenate și minore, iar rezultatele s-au concretizat în mai multe dosare de atunci.

Ca regulă generală, fetele erau aduse din zone cât mai îndepărtate de Suceava și practicau prostituția în apartamente de lux închiriate în regim hotelier.

Reprezentanții DIICOT au explicat și cum funcționa rețeaua, precum și de unde erau tinerele care practicau cea mai veche meserie din lume.

”Concret, membrii grupului racolau persoane tinere de sex feminin din zona rurală a județului Constanța, care, în principal, proveneau din familii dezorganizate cu o situație materială precară și care erau transportate pe raza altor localități din țară (Suceava, Botoșani, Brăila, Buzău, Bistrița, Cluj-Napoca, Sibiu, Zalău, Arad, Baia Mare, Oradea, Târgu Jiu etc.), unde erau cazate în apartamente închiriate în regim hotelier sau chiar în unități hoteliere, unde întrețineau raporturi și acte sexuale contra cost cu diverși <clienți>, banii astfel obținuți revenind membrilor grupului”, se arată într-un comunicat al DIICOT Suceava.

Ca locații pentru practicarea partidelor de sex, membrii grupului sau chiar tinerele care practicau prostituția, instruite de aceștia, au postat anunțuri în mediul online. Fetele erau instruite de proxeneți cu privire la modul gestionării anunțurilor postate, astfel încât acestea să fie primele în lista de căutări afișată de site, urmărindu-se racolarea unui număr mai mare de „clienți” și, în final, obținerea unor sume mai mari.

Pe raza municipiului Suceava, membrii grupului impuneau practicarea unor tarife mai mari decât în alte orașe, respectiv 150 de lei pentru un singur act sexual normal sau oral (cu finalizare), 250 de lei pentru o oră și 400 de lei pentru sex anal.