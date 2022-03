Demers

Reprezentanții transportatorilor suceveni care au ajutat în ultimele zile la transportul refugiaților din Ucraina au solicitat recuperarea sumelor cheltuite în această perioadă. Problema a fost ridicată în ședința de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava care s-a desfășurat, în format restrâns, în punctul de coordonare și comandă din Punctul de Trecere a Frontierei Siret. La ședință au participat prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și șeful ISU Suceava, col. Costică Ghiaţă. La ședință au mai participat și reprezentanţi ai transportatorilor rutieri care asigură transferul persoanelor fizice cetăţeni străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, precum şi ai celor care asigură transport marfă, precum și reprezentanți ai organizaţiilor care asigură cazarea refugiaţilor din Ucraina și voluntari din vamă.

Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că în cadrul ședinței, transportatorii rutieri au ridicat problema modului de plată pentru transportul refugiaților din Ucraina. Alexandru Moldovan a spus că în acest sens a trimis joi o solicitare către Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea reglementării unei modalităţi de recuperare a cheltuielilor.

Alexandru Moldovan a mai spus că în cadrul aceleiași ședințe au fost discuții cu privire la identificarea modalităților în care instituțiile pot lucra coordonat cu societatea civilă în ceea ce privește efortul de ajutorare a refugiaților. Prefectul a remarcat faptul că organizațiile din societatea civilă au răspuns prompt acestei situații umanitare fără precedent la granița de nord a României, venind în sprijinul oamenilor care fug din calea războiului și completând efortul autorităților publice. Moldovan a precizat că la prima ședință de coordonare între autorități și ONG-urile, culte și instituții prezente în vamă a pus în evidență necesitatea unor fluxuri de informații corecte și oportune, și a unor proceduri clare pentru a da mai multă eficiență și mai mult impact eforturilor conjugate. Pentru a realiza aceste obiective și-au anunțat implicarea Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuțiului, Crucea Roșie Suceava, Fundația pentru SMURD, Asociația Salvați Copiii, Asociația Rădăuțiul Civic, Asociația Fight for Freedom, Asociația MGM - Misionand Generația de Mâine – Dumbrăveni, Habitat pentru Umanitate, Casa lui Patrocle - Suceava, Platforma „The Future Is Now”, Asociatia Bud's Flower, ADRA România, Asociația „Dragostea Desculță”, Uniunea Ucrainienilor din România, Denis Korniev - Traducere Suceava, FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale), Institutul Bucovina, Fundația Tabita, Geeks for Democracy, Charity and Human Tenant Support, Star of Hope, Caritas, dar și Direcțiile de Asistență Socială, administrațiile publice locale din localitățile Rădăuți, Siret și Dumbrăveni.

În final, prefectul a ținut să mulțumească societății civile, fundațiilor, organizațiilor umanitare, cultelor religioase, voluntarilor care s-au implicat și continuă să se implice în sprijinirea refugiaților.