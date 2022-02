Marţi, 15 Februarie 2022 (10:44:04)

Casa de Poezie Light of ink vă invită astăzi, 15 februarie 2022, începând cu ora 18.00, în aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, la o seară de poezie și lansarea cărții „Grădina de naftalină”, volumul de debut al poetei Roxana Baltaru. Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian. Invitat: Vlad Sibechi.Am aflat de la prof. Gheorghe Cîrstian, coordonatorul Casei de Poezie Light of ink, că poeta Roxana Baltaru (n. 1991, Rădăuţi) locuiește în Coventry și profesează ca Assistant professor in Sociology la University of Warwick. Este doctor în Sociologie al Universității Essex. Absolventă a Colegiului Național „Petru Rareș”, Roxana a fost membră a Clubului de Poezie Alecart și a Cenaclului Zidul de Hârtie. Fondatoare a Cenaclului Literar pentru Studenții Români, Universitatea Essex. Laureată la numeroase concursuri literare. A publicat în reviste de profil: Steaua, Convorbiri Literare, Cafeneaua Literară, Tribuna, Luceafărul de dimineață, Alecart. Pasionată de poezie, științe sociale și problematica mediului. La finalul anului trecut, Roxana a publicat la Casa de Pariuri literare volumul de poezii „Grădina de naftalină” (editor, Cristian Cosma), cu o prezentare de Alexandru Cistelecan. Evenimentul se desfășoară în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a Lecturii, inițiativă a Ministerului Educației.