Marţi, 15 Februarie 2022 (21:03:18)

Rădăuțeanca Cornelia Dumitrescu, creatoarea celui mai cunoscut fel de mâncare românesc, ciorba rădăuțeană, apreciată peste mări și țări, fiind răspândită peste tot unde au ajuns românii, a avut parte de o surpriză deosebită.

La împlinirea a 40 de ani de când ciorba rădăuțeană a fost trecută oficial în rețetarul restaurantelor din Suceava, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a „surprins-o” când era la masă, cu familia, chiar în restaurantul în care a fost servit pentru prima dată acest fel de mâncare – fostul Nordic, actualul Național.

Iar pentru a marca deosebitul moment, i-a oferit un cadou pe măsură – un tort mare, în forma unei oale de ciorbă, pe care a fost inscripționat mesajul „ciorbă rădăuțeană” și „40 de ani”, împreună cu un buchet de flori, felicitări și urări de bine.

Reprezentantul administrației locale a ținut astfel să-i mulțumească Corneliei Dumitrescu pentru activitatea de „ambasador” al Rădăuțiului, pe care l-a făcut cunoscut peste tot unde s-a servit și ciorba care îi poartă numele, dar și pentru activitatea prestată într-o viață de om în care a performat în arta culinară.

„Sunt foarte bucuroasă și sunt extraordinar de emoționată că mi-au făcut așa o surpriză. În viața mea nu am avut așa o surpriză... cu toate că am mai dat interviuri la televiziuni și ziare, nu am avut emoții așa mari ca astăzi”, a spus Cornelia Dumitrescu, care este și „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți”.

Acțiunea de sărbătorire a activității sale vine ca o completare a mulțumirilor adresate în numele municipalității.

Cum a apărut ciorba rădăuțeană și poveștile din cei 40 de ani de existență a ei:

