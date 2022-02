Marţi, 15 Februarie 2022 (11:22:12)

Specialiști de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” - Suceava au participat luni, 14 februarie, la o activitate organizată de Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți, unde le-au „predat” copiilor câteva lecții de prim ajutor. Elevii claselor a VI-a A și C, a VIII-a B și C, asistați de diriginții Puiu Ramona, Toader Raluca, Puiu Violeta, Puiu Cătălin, Burciu Teodora, au aflat de la specialiști cum se acordă primul ajutor, în ce condiții, și când trebuie să sune Serviciul de urgență 112. Activitatea a fost coordonată de prof. Raluca Toader, consilierul pe proiecte și programe educative al Școlii Gimnaziale „Constantin Morariu” Pătrăuți, în parteneriat cu ISU „Bucovina”.