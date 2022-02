“Spălăm tot. Mai puțin păcate”, glumește Sergiu, cel care în urmă cu aproape 10 ani avea să deschidă Oscar Cleaning, pe atunci o mică curățătorie de cartier, astăzi, cea mai mare spălătorie din județ și una dintre primele din țară.

Sunt investiții de peste patru milioane de euro care se văd în aparatura performantă din halele unde sunt spălate cu circuite separate lenjerii de la unități medicale, pe de o parte, și textile de la pensiuni, hoteluri, restaurante ori covoare de la persoane fizice.

Cu aproape 50 de angajați și puncte de lucru în Burdujeni, pe Cuza Vodă, în Centrul Comercial Zimbru, la Shopping City și, începând de mâine, la Iulius Mall, Oscar Cleaning este categoric o afacere de succes, a cărei poveste am vrut să o aflăm chiar de la cel care i-a dat viață, Sergiu Rotari.

“Un an de zile am adus bani de acasă”

Când a deschis primul punct de lucru în Burdujeni, acum aproape un deceniu, pe strada Cuza Vodă, Sergiu Rotari a luat în leasing utilaje de aproximativ 80.000 de euro și a pornit spălătoria cu trei angajați.

Sergiu e sincer și povestește că spera să prindă contracte cu unități medicale din județ, mai ales că multe dintre spitalele care aveau spălătorii proprii renunțaseră din rațiuni financiare și au externalizat serviciile la firme din afara județului.

Doar că socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu cea din târg și Sergiu a fost nevoit să se descurce doar cu puținii clienți pe care îi avea.

“Un an de zile am adus bani de acasă. Plus ratele, leasing-urile... Când am văzut că nu se mai poate, am angajat un agent și l-am băgat pe HoReCa, pensiuni, hoteluri, restaurante”, povestește Sergiu.

“N-o să meargă, ce ți-a trebuit?!”

Soția lui Sergiu, Anca Rotari, era mai mult pe acasă, fiind în concediu maternal, după ce l-a adus pe lume pe cel de-al doilea dintre cei trei copii ai lor, pe Matei, bebeluș pe atunci, astăzi în vârstă de 9 ani.

“Eu eram mai pesimistă: “N-o să meargă, ce ți-a trebuit?!” Sergiu, însă, era încrezător: „O să fie bine, ai să vezi”!, îmi tot spunea”, își amintește Anca.

Și așa a și fost. Au început să se înmulțească contractele cu unități de cazare și restaurante, în prima fază din zona Rădăuți – Sucevița, respectiv Humor – Voroneț, iar noile puncte de lucru și mărirea capacității de spălare și a echipamentelor profesionale achiziționate au fost posibile odată și cu accesarea unor fonduri europene.

“Au fost investiții de peste patru milioane de euro”, spune Sergiu, precizând că inclusiv o parte din profitul obținut din afacerile sale în domeniul construcțiilor a fost reinvestit în firma de spălătorie, tocmai pentru putea crește calitatea serviciilor și a se impune pe piață.

O parte dintre investiții au mers în dotarea firmei cu un circuit de bariere igienice, destinate special curățării și dezinfectării lenjeriei de spital și de la centre de dializă, iar ulterior au început să apară și contractele cu unități medicale, ceea ce a crescut considerabil cifra de afaceri a firmei sucevene.

Mâine se deschide la Iulius Mall al patrulea punct de lucru Oscar Cleaning

Alina Lupue alături de familia Rotari încă de la începutul Oscar Cleaning, fiind practic angajata cu cea mai mare vechime.

Își amintește că după primul punct de lucru deschis în zona Torino din Burdujeni, pe strada Cuza Vodă, Sergiu Rotari a achiziționat o curățătorie din zona Mărășești, care fusese deschisă înaintea Oscar Cleaning.

“Ne-am gândit să oferim servicii de spălare/curățare și pentru persoane fizice, motiv pentru care pe lângă punctul din Burdujeni, care era pe atunci sediul principal, am deschis un alt punct de lucru în Centrul Comercial Zimbru. Iar ulterior, încă unul, la Shopping City”, spune Alina.

Mâine, echipa Oscar Cleaning va deschide al patrulea punct de lucru, în incinta Iulius Mall.

Aici se pot spăla 360 de tone de textile pe lună

Sediul central al Oscar Cleaning se află astăzi într-o locație modernă din Burdujeni, pe strada Fagului nr.20 B.

Pe lângă sediul administrativ, în hale de sute de metri pătrați zeci de oameni lucrează de dimineață până seara.

Alina Lupu ne face un tur al celei mai mari spălătorii din județ.

Mai întâi, mergem în hala unde se spală și dezinfectează în mașini profesionale, într-un circuit strict stabilit, dotat cu barieră igienică, doar lenjeriile de la unități medicale (spitale, policlinici, centre de dializă, cabinete medicale).

În următoarea hală se spală alte câteva tone de lenjerie de la pensiuni și hoteluri. E un utilaj de câteva sute de mii de euro, de ultimă generație, în care lenjeriile sunt preluate pe un tunel, după care trec prin mai multe etape: “Prespălare, spălare, dezinfecție, clătire și stoarcere” ne spune Alina Lupu. Apoi, completează ea, urmează procesul de finisare, și anume călcatul lenjeriei, înfolierea și depozitarea pe rafturi, de unde e preluată de angajații care transportă lenjeriile curate înapoi la clienți.

L-am întrebat pe Sergiu Rotari care crede că sunt atuurile care l-au adus în poziția de lider de piață pe nișa sa și l-au propulsat să fie unul dintre cei mai importanți prestatori de servicii din domeniul spălătoriilor industriale.

“Calitatea, viteza și prețul. Noi putem prelua și preda în cel mult 24 de ore. Sunt spitale de la care preluăm lenjeriile de pe o zi pe alta. Preluăm dimineața, a doua zi dimineață le ducem înapoi. La pensiuni, o dată la două zile pleacă șoferii noștri să predea lenjeriile”, răspunde managerul Oscar Cleaning.

1200 de mp de covoare se pot spăla zilnic în hala de covoare

Cei de la Oscar Cleaning au preluat de la clienți, încă de la începuturi, și covoarele oamenilor care voiau să le dea la curățat, serviciu care există și astăzi și este foarte solicitat. Angajatul vine acasă, îți ia covorul, iar în maxim 48 de ore îți este adus înapoi la ușa casei.

Spălătoria de covoare e într-o hală separată de celelalte două. Aici, ne spune Alina Lupu, există o capacitate de curățare / uscare de 1200 de metri pătrați pe zi.

Covoarele se măsoară la intrarea în hală, apoi se scutură automat la un utilaj special, după care o altă mașinărie, dotată cu 12 perii, spală covoarele cu detergenți industriali. După ce covorul este spălat, este stors într-o centrifugă, iar mai apoi dus într-una dintre cele două camere de uscare.

“Avem propria gamă de detergenți. I-am testat mai întâi acasă”

Interesant este și faptul că una dintre marile probleme cu care s-a confruntat Sergiu Rotari în dezvoltarea firmei sale s-a transformat într-un mare avantaj pentru Oscar Cleaning.

E vorba de detergenții folosiți la spălătorie.

Odată cu dezvoltarea capacității de spălare/curățare și creșterea numărului de clienți, firma suceveană a început să se confrunte tot mai mult cu lipsa detergenților. “Firma distribuitoare nu mai făcea față, era un stoc destul de mare pe care trebuia să ni-l asigure și apăreau tot mai des probleme. Am încercat la alte firme de profil, dar nici una nu reușea să ne asigure necesarul”, explică Sergiu.

Printr-o cunoștință a ajuns în Italia, la o mare fabrică producătoare de detergenți și aici a legat o relație de prietenie cu proprietarul de acolo, ambii fiind tineri și având o pasiune în comun: tenisul.

Un chimist trimis de partenerul italian a venit la Suceava și, împreună cu staff-ul Oscar Cleaning, a stabilit o gamă de produse pe care să le producă în Italia, sub brandul firmei sucevene.

“Astăzi avem produsele proprii de curățenie. Pentru spălătorii industriale, dar și pentru persoane fizice. Tot de la A la Z. De la curățat lenjerii, la pardoseli, geamuri, mobilier, scos pete de pe haine, chiuvete, spălat vase... deci tot!”, a explicat managerul Oscar Cleaning, anunțând că în curând toate aceste produse vor putea fi achiziționate online.

Sergiu îmi arată într-o vitrină mai multe produse și începe să-mi explice despre fiecare: “Ăsta e Oscar Opticlean, care e o soluție de curățare pentru orice fel de pete. E super, chiar și la țesături, la cămăși, mâneci. Uite – întinde mâna după un alt produs– ăsta e Glass Clear, pentru geamuri, geamuri auto, dar și suprafețe de mobilier... Oskar K 11 care curăță petele mai agresive. Merisanul e pentru baterii, chiuvete.... sunt foarte multe. Toate produse Oscar Cleaning”.

“Am lăsat 10 minute pe pată și a ieșit”

Anca, soția lui Sergiu, povestește că a testat mai întâi produsele acasă.

“Fetița cea mai mare joacă tenis și avem o problemă cu șosetele albe, care se murdăresc de la zgură foarte tare și chiar folosim produsele și sunt foarte bune. Când copiii mei s-au murdărit de ketchup pe haine, am dat direct pe pată, cu Opticlean, am lăsat 10 minute și a ieșit”.

Alina, colega Ancăi, își amintește și ea când a luat produse acasă să le testeze: “Ei, ce poate să facă? Doar e un detergent. Până când am început să-l folosim acasă. Chiar se vede diferența…”.

Lansarea acestor produse în mediul online, de unde vor putea fi accesate și comandate de peste tot din țară, de persoane fizice și juridice, va reprezenta o nouă filă în povestea Oscar Cleaning.

Povestea unei mici spălătorii de cartier care a ajuns în aproape zece ani cea mai mare din județ și în top 3 în România.