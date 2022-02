Eveniment

În cadrul Zilei Naționale a Lecturii, sărbătorită în fiecare an la 15 februarie, Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Școala Gimnazială Nr. 3 și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, organizează omagierea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale în cadrul unor activități derulate sub titlul „Citesc, deci trăiesc!”.

Acestea se vor derula în cursul zilei de 15 februarie, începând cu ora 17.00, în atriumul din Corpul E al USV și vor include mai multe momente. Debutul va fi făcut de lansarea unei expoziții de carte intitulată „Ion Luca Caragiale în colecțiile Bibliotecii USV”, prezentată de bibliotecar Despina Doina Rotaru. Va urma apoi vizionarea unui film documentar intitulat „Ion Luca Caragiale - bibliografie, viața și opera sa, urmat de un moment artistic avându-i protagoniști pe elevii clasei a VII-a D de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, sub îndrumarea profesorului Gabriela Ciornei și intitulat „I. L. Caragiale prin ochi de copil”. Un alt moment artistic se va derula în continuare sub numele „În lumea lui I. L. Caragiale”, avându-i în prim plan pe elevii clasei a XI-a F de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, sub îndrumarea profesorului Cezara Iacob și a bibliotecarei Lăcrămioara Andrei. În continuare va avea loc prezentarea expoziției „Caragiale în caricaturile lumii” organizată de Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava, cu concursul bibliotecarei Lăcrămioara Andrei, momentele serii fiind încheiate cu o prezentare a doctorandului FLSC Ana Maria Antonesei, intitulată „Un alt I. L. Caragiale”.

În același timp Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) a lansat concursul studențesc de eseuri „În căutarea lui Caragiale”, organizat de asist. univ. dr. Ioan Fărmuș, pornind de la câteva dintre cele mai cunoscute texte ale marelui scriitor, între care O scrisoare pierdută, D'ale carnavalului, Două loturi, Inspecțiune, Tren de plăcere și CFR.