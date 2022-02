O problemă majoră

Ziua de 13 februarie 2022 pare una extrem de obișnuită pentru locuitorii din orașul Siret. Oamenii merg la biserică, socializează și împart opinii. Iminenta invazie a Ucrainei de către Federația Rusă, preconizată de SUA și aliații acesteia pentru zilele următoare, este una din temele de discuție. Deși se află la doar câțiva kilometri de un stat care ar putea fi în mijlocul unui conflict militar, oamenii din Siret încă mai speră în eforturile de pace. Cel mai mult îi sperie sosirea unui val de refugiați, despre care nu știu cum va putea fi gestionat de autoritățile române.

La doar o aruncătură de băț de granița cu Ucraina, siretenii nu sunt prea convinși că Putin va ataca statul vecin. Unii îl consideră prea religios pentru a bombarda Kiev-ul cu bisericile și mănăstirile vechi de sute de ani, alții spun că nu își permite din punct de vedere economic un astfel de război, dar sunt și persoane pentru care Rusia își revendică teritorii, chiar și ”unele care nu i-au aparținut”. ”Nu va fi deloc război, e doar așa oleacă de zăpăceală, să uite lumea de covid și pa”, a spus unul dintre sireteni. Punctul său de vedere e combătut de un alt bărbat: ”El (n.r. - Putin) vrea să ocupe Ucraina, să nu intre în NATO, dacă ucrainenii nu vor îi lasă în pace”. Totuși, oamenii speră să nu fie război, iar cei mai în vârstă nu au uitat încă ororile din al Doilea Război Mondial, când linia frontului a trecut prin zona noastră. O pensionară trecută bine de 80 de ani are amintiri neplăcute de acum mai bine de 75 de ani, din 1944 mai exact. ”Ferească sfântul, eu am trăit război, îți dai seama ce înseamnă asta? Noi am fost evacuați, Ferească sfântul, dar nu cred, totuși. Îmi amintesc și acum oameni cărora le erau puse în piept puștile mitralieră și tancurile care treceau. Nu mai vreau să trăiesc așa ceva”, a mărturisit octogenara originară din Măriței, dar care de ani buni trăiește în Siret.

”Nu vom putea face față pentru că nu avem cu ce, doar dacă ne sponsorizează Uniunea Europeană”

Pe de altă parte, o criză a refugiaților este privită cu groază de toată lumea. Chiar dacă ministrul de Interne a dat asigurări că România este pregătită pentru a primi refugiați, oamenii de la granița cu Ucraina au cu totul altă părere.

”Nu vom putea face față pentru că nu avem cu ce, doar dacă ne sponsorizează Uniunea Europeană și ne ajută, altfel nu. Unde putem primi noi refugiați dacă nu suntem în stare să strângem oamenii noștri care stau pe bănci? Ce facem cu ai noștri dacă vin ai lor? Nu avem bani, că i-am primi, dar nu avem cu ce. Siretul e poarta de intrare. Da, poate și pe acolo pe la polonezi, dar mai mult pe la noi va fi. Aici la noi la graniță va fi, vor veni mulți pe aici și președintele Ucrainei o să fugă tot pe aici”, a opinat un siretean. Pentru un alt bărbat perspectiva de a avea un val de refugiați în caz de război este deja o certitudine. ”În Siret sunt vreo 10.000 de ucraineni care au cetățenie dublă și am vorbit cu ucraineni care mi-au spus că una, două vor trece în România. Au și mașinile pregătite cu tot ce le trebuie”, a arătat bărbatul respectiv.

”Eu sunt dispusă să primesc o familie, două, cu copii pentru că și nouă ni se poate întâmpla”

Sunt și persoane care spun că trebuie să dăm dovadă de empatie cu poporul ucrainean, pentru că în caz de nevoie vecinii trebuie să se ajute unul pe altul. ”Nu sunt tabere, cel puțin pe raza orașului Siret. Nu suntem pregătiți, dar cred că îi vom primi pe vecinii noștri, fiecare casă va găzdui o familie sau două pe o perioadă nedeterminată, că până la urmă suntem creștini și trebuie să facem și fapte bune. Eu sunt dispusă să primesc o familie, două, cu copii pentru că și nouă ni se poate întâmpla”, a dezvăluit o femeie care vinde la un magazin din centrul orașului Siret și care vorbește frecvent cu cetățeni ucraineni care ajung în România. Concluzia oamenilor care sunt la 500 de kilometri de București, departe de declarațiile pline de optimism ale politicienilor, dar numai la 5 kilometri de granița cu Ucraina sunt extrem de clare. ”Dacă va fi un război credeți că vom avea o criză a refugiaților? Obligat. Mai vin cu marfă pe aici pe la noi și au spus că fugim la voi, declară chiar ei personal, nu trebuie să ne mai gândim, vor veni obligat. Trebuie ținuți cu masă, cazare. Iar acum e iarnă, nu pot fi cazați în corturi. Doamne ajută să nu fie nici război și nici oameni care să fugă din calea războiului”, este opinia formulată de un siretean, dar pe care am găsit-o la toate persoanele cu care am discutat duminică în orașul de la granița româno-ucraineană.