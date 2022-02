Miercuri, 2 Februarie 2022 (11:50:49)

Salariații societății de transport public local a municipiului Suceava, TPL, vor beneficia anul acesta de majorarea salariilor, în două tranșe. Măsura a fost stabilită de conducerea Primăriei Suceava și a societății, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții sindicatului „Autobuzul” Suceava.

„La sfârșitul săptămânii trecute am avut discuții cu reprezentanții sindicatelor de la SC TPL Suceava, împreună cu directorul general al societății, Matei Dănuț. Am discutat referitor la continuarea creșterii salariilor la angajații TPL, după ce în anul 2020 au fost majorate cu 25%. În urma discuțiilor, am convenit ca în anul 2022 să facem o majorare a salariilor cu 5 % începând cu trimestrul II și cu 10 % începând cu trimestrul III, ambele procente fiind raportate la salariile actuale. Pentru trimestrul IV vom avea discuții după ce vin cele 15 autobuze electrice de la firma Solaris din Polonia. Ne ținem de cuvânt și facem tot ce este posibil să creștem salariile la angajații societății de transport, care sunt relativ mici în comparație cu celelalte salarii din sistemul public, având în vedere responsabilitatea pe care o au, efortul pe care îl fac și pentru care le mulțumesc”, a spus primarul Ion Lungu.

Edilul sucevean a precizat că în luarea acestor măsuri sunt și o serie de impedimente legale, dar se caută soluții pentru creșterea salariilor, astfel încât angajații TPL să fie mulțumiți și să vină cu drag la serviciu.

„Sunt convins că vom avea un transport civilizat în municipiul Suceava, prin efort comun salariați-autoritate publică, la costuri suportabile pentru populație”, a concluzionat Ion Lungu. Dacă până acum, trecerea la transportul electric, ecologic, era motivată puternic și de economiile care se făceau, pentru că energia electrică era mult mai ieftină decât carburanții petrolieri, avantajul respectiv a dispărut odată cu scumpirea explozivă a tarifelor de furnizare a energiei electrice. Tocmai de acea, unul din principalele proiecte ale municipalității sucevene pentru perioada următoare este de realizare a unui parc fotovoltaic pe o suprafață de 40 de hectare de teren, la fosta Termica, astfel încât să asigure măcar parțial energia electrică necesară pentru unitățile proprii, în special pentru divizia electrică de transport public, care reprezintă cel mai mare consumator.

O astfel de măsură ar putea susține costuri suportabile la biletele și abonamentele pentru transportul public în comun, pe termen lung.