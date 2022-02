Miercuri, 2 Februarie 2022 (13:14:27)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că social-democrații nu pot accepta,

sub nici o formă, ca pensiile românilor să fie afectate din cauza negocierilor nereușite ale fostului ministru Cristian Ghinea de la USR, referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență. Ioan Stan a spus că tocmai din acest motiv, PSD va merge la Bruxelles pentru a obține o optimizare a acestui program de finanțare europeană, cel puțin în privința pensiilor, astfel încât Legea pensiilor să poată fi aplicată așa cum scrie în programul de guvernare. „Indiferent ce spune ministrul Fondurilor Europene, Guvernul trebuie să facă acest lucru împreună cu Comisia Europeană, pentru că asta scrie în programul Coaliției de guvernare cu care ne-am prezentat în fața românilor. Or PSD nu-și permite să-și încalce cuvântul dat milioanelor de alegători care ne-au oferit, prin vot, încrederea lor. Acestea fiind spuse, considerăm că există mai multe motive pentru care PNRR trebuie optimizat”, a arătat Stan.

El a explicat că, în primul rând, procentul din PIB al pensiilor nu poate rămâne la nivelul de 9,4%, pentru că asta ar însemna scăderea pensiilor, ceea ce este exclus să se întâmple din perspectiva PSD, atâta timp cât acest partid se află la guvernare.

Liderul PSD a mai adăugat că diminuarea cu două miliarde de euro alocați României prin PNRR implică oricum o modificare a finanțării pe capitole din acest program. „De asemenea, credem că este o obligație cel puțin morală din partea Guvernului de a negocia cu Comisia Europeană astfel încât să poată fi aplicată Legea pensiilor, așa cum ne-am angajat în Programul de guvernare. Pentru că atunci când am venit la putere am asigurat românii că în termen de 120 de zile vom stabili calendarul de implementare a Legii pensiilor 127/2019, în vederea eliminării inechităților din sistem”, a precizat Ioan Stan. El a spus că PSD consideră că optimizarea PNRR-ului nu poate fi amânată până în 2023, cum spune purtătorul de cuvânt al PNL, ci trebuie transformată într-o prioritate a coaliției de guvernare, iar ministrul Dan Vâlceanu are datoria să spună de unde se vor tăia cele două miliarde de euro, în urma diminuării fondurilor disponibile pentru România prin acest program. Stan a mai declarat că ministrul PNL al Fondurilor Europene trebuie să finalizeze urgent cadrul legal pentru finanțarea proiectelor prevăzute în PNRR pentru ca ceilalți miniștri să poată aduce banii europeni pentru cetățenii români. „După cum pot vedea colegii de la PNL, guvernarea nu este o glumă și nici fugă de responsabilitate, ci trebuie să găsim soluții continuu și asumat pentru binele românilor”, a încheiat Ioan Stan.