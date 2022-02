Miercuri, 2 Februarie 2022 (13:46:51)

Valul 5 al pandemiei de Covid-19 a însemnat pentru județul Suceava un număr record de îmbolnăciri. Directorul DSP Suceava, Olivia Ioana Vlad, a comunicat, miercuri, că în prima lună a acestui an au fost confirmate în județ 13.366 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, „o cifră record de îmbolnăviri, egală cu numărul total de îmbolnăviri pe județul Suceava în întreg valul 4: august-decembrie 2021”. Dintre cele 13.366 de cazuri, 1.978 sunt copii, 187 fiind cu vârsta sub un an.

Miercuri, numărul de cazuri de noi infectări în 24 de ore a fost de 505, din 1.694 de persoane testate, adică un indice de pozitivare ridicat, de 29,93 la sută. Incidența la nivel județean este de 9,74 la mie, cu 4.389 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. Buletinul de presă de miercuri, de la ora 13.00, remis de Prefectura Suceava arată că în ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate 550 de persoane. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 6 au sub cinci cazuri în evoluție, 21 au sub zece cazuri în evoluție, iar 86 au peste zece cazuri în evoluție.

În municipiul Suceava incidența este extrem de mare, de 18,31 la mie, cu 1.353 de cazuri în evoluție.

La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 35.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID – 19), cu 4.216 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.709 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.