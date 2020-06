Luni, 22 Iunie 2020 (14:51:20)

Trei indivizi care au fost trimiși în judecată după ce au plasat pe piața suceveană mii de euro falsificați și-au aflat pedepsele. Curtea de Apel Suceava a menținut condamnările dictate la Judecătoria Suceava după cum urmează: Dorel Stănescu, 3 ani cu suspendare sub supraveghere, Nicanor Stănescu, 2 ani și 6 luni cu suspendare sub supraveghere, Gheorghiță Stănescu, 2 ani cu suspendare sub supraveghere. Soluția de luni este definitivă și nu poate fi contestată la o altă instanță. Cei trei au pus în circulație pe piață bancnote din cupiură de 50 și 100 de euro, iar în timpul audierilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava și-au recunoscut faptele. În plus, la solicitarea lor, rudele învinuiţilor au mai adus alţi 1.250 de euro contrafăcuţi.

Într-un comunicat al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava se arăta: „au deținut și pus în circulație pe raza județului Suceava, în perioada martie-aprilie 2013, suma de 1.150 de euro în bancnote contrafăcute din cupiură de 50 și 100 de euro, înșelând un număr de trei persoane de la care au achiziționat bunuri sau la care au făcut schimb valutar”.

Surse apropiate anchetatorilor mărturisesc că există indicii că afacerile cu euro falşi ale celor trei se derulau de mai multă vreme, necunoscându-se cu exactitate câte bancnote contrafăcute au mai fost introduse în circulaţie.

Din câte se pare, euro falşi erau procuraţi de undeva de prin Botoşani, fiind contrafăcuţi în afara României, cel mai probabil Italia.