N-o fi fost Helmuth Duckadam cel mai mare portar din istorie, dar moment de glorie ca al lui n-a avut nimeni. Păcat că un astfel de vector de imagine al sportului românesc a ajuns să fie evaluat după non-criteriile unui personaj pe care capacitatea intelectuală nu-l recomandă pentru nimic. Să-l lăsăm în legea lui, căci altul este subiectul de azi. Am aflat că Duckadam deranjase unii jucători și antrenori de la FCSB cu observațiile sale făcute din calitatea de colaborator pe la diverse emisiuni. Între acești jucători, și Tătărușanu. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă spunea despre el că ar fi meritat luat la pumni, așa cum a făcut Roy Keane la adresa lui David de Gea! Desigur, Duckadam are mai mult bun-simț decât irlandezul Keane, plus că și moderatorii emisiunilor televizate ar trebui să impună niște limite. Totul a pornit de la faptul că spaniolul din poarta lui United a primit un gol parabil, un șut violent pe corp la care n-a ținut ferm mănușile și mingea a ricoșat în poartă. Nu știu dacă o fi scăpat balonul vreodată pe sub picior Roy Keane, dar altora cu care nici nu se compară valoric, de exemplu Messi și Ronaldo, li s-a întâmplat. Cam ăsta e nivelul de eroare, doar că la portar mingea e în plasă. L-ați văzut pe Târnovanu de la Iași cum a scăpat mingea în poartă pe sub mâini, o greșeală nu de poziționare cu corpul sau cu piciorul, cum se face, ci una de desconsiderare a fazei, atât de ușoară era acea minge. El deja se gândea la următoarea mișcare, cui s-o repună mai repede! Și această fază a fost comentată la tv de un fost jucător, Prunea, dar care fusese portar la viața lui. Prunea a fost decent, empatic, departe de atitudinea de ultras a lui Keane. Tot timpul vor fi șuturi la care portarii ar putea face mai mult. Pigliacelli și ter Stegen au avut două faze asemănătoare, la italian șutul lui Baicu a trecut, în timp ce neamțul a avut braț și postură de arte marțiale! Tot la un șut pe portar, mișcarea mâinilor lui de Gea în sens opus deplasării corpului, dar Keane era prea orbit de patimă pentru o explicație tehnică. Mai bine să le ținem pumnii, unuia la figurat, altuia la propriu.