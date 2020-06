Investiție

Premierul României, Ludovic Orban, l-a felicitat pe primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, pentru finalizarea investiției în extinderea rețelei de gaz metan din această comună. Premierul și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au participat, sâmbătă, la darea în funcțiune a noii rețele de distribuție a gazelor naturale care deservește trei sate, Moara Nica, Moara Carp și Bulai. Noua rețea va deservi aproximativ 2.000 de gospodării. Primarul din Moara a spus că este una dintre cele mai moderne rețele de gaze metan din județul Suceava, care va putea fi extinsă și la celelalte sate din comună. Investiția este realizată de o firmă privată, cu sprijinul Guvernului României. După pornirea stației de alimentare cu gaz Ludovic Orban a declarat: „Mulțumesc Consiliului Județean Suceava pentru că mi-a oferit ocazia de a fi prezent astăzi, aici, la un moment foarte important în viața comunei Moara și anume pornirea sistemului de distribuție a gazului natural în această localitate”. De asemenea, Ludovic Orban a anunțat, de la Moara, că actuala guvernare PNL va lansa un amplu program în valoare de un miliard de euro pentru extinderea rețelelor de gaze naturale la nivel național. „Obiectivul nostru este de a extinde reţeaua de gaz, de a susţine autorităţile locale să înfiinţeze distribuţii de gaz pe raza localităţilor. Aici, domnul primar, care este un gospodar, a reușit să găsească o companie care a finanţat introducerea gazului natural. Nu toate comunităţile locale au această posibilitate. Din cauza asta, decizia noastră a fost de a folosi fonduri europene pentru a susţine comunităţile locale în finanțarea proiectelor de investiţii, de înfiinţare de distribuţii de gaz pe raza localităţilor. Din fonduri europene vom aloca un miliard de euro în următorii șapte ani pentru finanţarea proiectelor de înfiinţare de distribuţii de gaz în localităţile României”, a spus Orban.

La rândul său, Gheorghe Flutur, a ținut să-l felicite pe primarul Eduard Dziminschi pentru finalizarea investiției în noua rețea de gaze naturale din comună. „Cu doi ani în urmă, începea această lucrare, m-a întrebat, am pus umărul și mulțumesc Transgaz că ne-au înțeles la acea vreme. O localitate care are 6.200 de locuitori, are peste 1.000 de cereri depuse până acum pentru a se racorda la gaz metan şi sunt convins că se vor racorda majoritatea oamenilor din zonă”, a spus Flutur. El a spus că își dorește ca modelul de la Moara să fie preluat și de alți primari din județ. Invitat să i-a cuvântul, Eduard Dziminschi și-a exprimat speranța că Guvernul va continua să sprijine proiectele de dezvoltare care se află în derulare în comuna Moara. „Eu vreau să mulţumesc guvernelor, tuturor guvernelor care au fost şi până acum, pentru că această lucrare am început-o din 2016. A fost un pic mai greu, a trebuit schimbată legislația, am apelat la toţi parlamentarii din judeţul Suceava: la domnul deputat Ioan Balan, la toţi deputaţii și am reușit să deblocăm căile legislative. De aceea mulțumesc Guvernului, mulțumesc investitorului și nutresc speranța că Guvernul României ne va ajuta în toate proiectele pe care le avem de acum în continuare şi cu sprijin de la instituţiile centrale”, a declarat Dziminschi. El a ținut să-i spună premierului că primăria a semnat contractul și pentru un proiect pentru construcția unei piste pentru biciclete, investiție pentru care are nevoie de finanțare guvernamentală.