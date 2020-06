Prin pădurea de cuvinte

Motto. ” Întreg secretul vieţii constă în a te lăsa în voia iluziilor, fără să ştii că sunt iluzii. De cum le cunoşti ca atare, farmecul se destramă.” (Emil Cioran)

Covid 19(prime concluzii și consecințe). 1. SUA nu mai este liderul mondial absolut. 2. China a câștigat "al treilea război mondial" fără să tragă un glonț și nimeni nu a observat asta. 3. Ne întoarcem la Dumnezeu doar atunci când avem nevoie. 4. Prevenția salvează mai multe vieți decât acționarea în ultimul moment. 5. Moartea nu distinge rasa, culoarea sau statutul social. 6. Ființa umană este egoistă, oportunistă și josnică. 7. Știm acum cum se simt animalele în grădinile zoologice. 8. Copiii din ziua de azi nu se mai pot juca fără internet sau televiziune. 9. Unii câștigă milioane de $ în urma pandemiei și nu servesc omenirea. 10. Oamenii sunt adevărații viruși ai planetei. 11. Planeta se regenerează rapid, chiar și – ori mai ales!? - fără oameni. 12. Nu suntem pregătiți pentru o pandemie majoră. 13. Alcoolul (pe mâini) salvează vieți. 14. Bătrânii noștri au nevoie de noi, și noi vom fi – dacă vom trăi! – bătrâni. 15. Lumea digitală nu este viața reală, contactul uman este necesar. 20. Concluzie: la sfârșitul acestei pandemii lumea se va schimba! P.S. În bine? În rău? Doar Dumnezeu ar putea ști. Răstigniri. ”Doar Dumnezeu cel mare și puternic nu s-a răstignit numai pentr-un om pe lumea asta” – îi zice cu tâlc ascuns Moș Nichifor Coțcariul norei lui Ștrul, Malca, în buclucașul lor drum cu harabaua dinspre Humulești spre Piatra. Spre deosebire de Creangă, Macedonski îi domolește vorbei noima, în contextul: „(Dușmanii) asupra mea se năpustiră.../ Mă înjosiră, mă loviră,/ Cu mici, cu mari mă răstigniră”, iar Petru Dumitriu anină de cuvânt o tentă figurativă: „Stătea acolo pe scări, cu brațele răstignite în gol.” Sinonimul său neologic, a crucifica, vine de pe mal de Sena, ”crucifier”, dar cu rădăcini mai vechi în limba latină: crucifigere, celălalt sinonim, a pironi (de la piron), având însă etimon slavon, pironŭ, iar a răstigni însuși - tot dintr-un slavon, rastengnonti.” (C. Voinescu) Bârfă. Meghan Markle şi Prinţul Harry se află în SUA, dar înainte de a se muta la Los Angeles, când încă locuiau în Canada, a apărut o bârfă ”regală”. Un cunoscut site tabloid din SUA a dezvăluit că actriţa americană era foarte deranjată de faptul că trebuia să se încadreze într-un anumit stil vestimentar rigid, pe vremea când ea şi soţul ei încă era membri seniori în familia Regală Britanică. „S-au dus zilele în care trebuia să stea înţepenită în codul vestimentar regal. Se simte mult mai confortabil în haine precum blugii şi puloverele. Întodeauna a urât să fie îmbrăcată conform noului statut şi după vechile reguli de modă, cum ar fi rochiile sub genunchi, așa cum îi cerea Regina”. Prinţul Harry, Meghan Markle și fiul lor, Archie, au fost în izolare la reşedinţa din Los Angeles, din cauza pandemiei de coronavirus.” (evz.ro).. ”Sinucidere colectivă”. ”Suntem singura specie care distruge Terra și pe noi înșine. Mii de explozii atomice, otrăvirea cu chimicale a Pământului, monstruozitatea organismelor mutate genetic, radiația nevăzută a telecomunicațiilor mobile, otrăvirea industrială a apei cu metale grele, radioactivitatea centralelor nucleare și a reziduurilor lor, poluarea continuă, în creștere, a aerului și a apei etc. Profețiile spuneau că intoxicarea continuă a apei, a alimentelor și a pământului ne deformază modul de gândire. Și că apa de băut va fi de vânzare. Așa este, trăim profeția! Iată, citez din ”Dikos Ntsaaígíí-19”, cum spune Marea Națiune Navajo, despre COVID-19: O boală perversă, care ne strânge de gât, ne ia respirația. O boală care face nejustificat de multe victime în rândul nativilor, adevărații și primii proprietari ai Americii. Am primit promisiuni de la federali despre spitale de campanie, medicamente, ventilatoare și alte lucuri necesare luptei contra bolii. Au rămas promisiuni. Înțelegem catastrofa din marile orașe, mai ales din New York, dar și acolo cad victime mai mult cei săraci, cei fără adăpost, oamenii străzii. Pandemia și marea amenințare cu un ultim război mondial care va distruge civilizația, că SUA va ataca China, ne îmbolnăvește spiritul, ne paralizează psihicul. O nebunie periculoasă bântuie prin mințile conducătorilor acestei lumi. Ei cred că un război total, distrugerea altor state, poate aduce pacea. Când s-a mai întâmplat, în istorie? Imperiul roman a obținut pacea? Imperiul inca, sau al aztecilor, au obținut pacea? Dar imperiile persan, turcesc, mongol? Marii colonialiști, Marea Britanie, Franța, Spania, țaratul rusesc, Imperiul Austro-Ungar? Toate-s cenușă și praf…” (Mesajul Marelui Șef Avrol Looking Horse, al națiunilor Lakota, Dakota și Nakota, păstrătorul pipei Marelui Bizon Alb – SUA). Salvare. "Înțeleptul nu se întristează atunci când apare ghinionul. El profită de această ocazie pentru a corecta cauzele ghinionului în sine însuși, pentru că nimic din exterior nu are cauză în exterior. Cultivând bunătatea și recunoștiința, el își generează ( activează ) cel mai puternic scut de protecție împotriva ghinionului.” (Regele Wen a Regatului Zhou (i.e.n 1152 – i.e.n 1056). Povețe.Charlie Chaplin a trăit 88 de ani. Ne-a lăsat 4 declarații: (1) Nimic nu este pentru totdeauna în această lume, chiar și problemele noastre. (2) Iubesc să mă plimb prin ploaie pentru că nimeni nu-mi vede lacrimile. (3) Cea mai pierdută zi din viață este ziua în care nu râdem. (4) Șase dintre cei mai buni doctori din lume: 1. Soare 2. Odihnă 3. Exercițiu 4. Dietă 5. Respectul de sine 6. Prieteni. Păstrează-le în toate etapele vieții tale și bucură-te de o viață sănătoasă...Dacă vezi luna, vei vedea frumusețea lui Dumnezeu...Dacă vezi soarele, vei vedea puterea lui Dumnezeu... Dacă vezi o oglindă, vei vedea cea mai bună creație a lui Dumnezeu. Toți suntem turiști, Dumnezeu este agentul nostru de turism care ne-a definit deja rutele, rezervările și direcțiile...Încrede-te în El și bucură - te. Viața este doar o călătorie! Așa că trăiește ziua de azi! Mâine s-ar putea să nu mai fie.