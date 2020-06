Luni, 22 Iunie 2020 (15:38:28)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderului PSD Suceava, Ioan Stan, că social democrații sunt cei care au blocat marile proiecte de dezvoltare din județ atunci când au fost la guvernare. Gheorghe Flutur a făcut afirmația după ce Ioan Stan a spus că sucevenii nu au rămas cu nimic după vizita premierului Ludovic Orban în județ. „Domnule Stan, puțină decență nu ar strica. Nu știu din ce fotoliu ați urmărit vizita Premierului Ludovic Orban în județul Suceava de nu v-a plăcut. Nici nu mă așteptam să vă placă. Și domnule Stan, echipa Guvernului Orban nu s-a întâlnit ca pesediștii noaptea ca hoții, de ați ajuns să confundați Suceava cu Hunedoara. Dacă nu se poate puțină decență, atunci măcar putină rușine nu ar strica, pentru că aveți din urmă multe schelete în dulap, Utilități și Mediu este doar un exemplu. Trebuia să trageți gaz la populație dar nu ați făcut nimic și ați îndatorat un județ, ați nenorocit zeci de primării pe ani de zile.

Noi am venit să reparăm, să îndreptăm prostiile făcute de voi și să aducem gazul metan la Vatra Dornei. Comentați și, chiar dacă este un lucru foarte bun pentru suceveni, nu vă convine. Vă spun să știți că oamenii înțeleg foarte bine că noi am făcut iar voi doar bateți din gură”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat că toate guvernările PSD au însemnat pedepsirea județului Suceava și din păcate pentru acest județ sunt foarte multe exemple. Flutur a făcut astfel referire la centura Sucevei, construită în procent de 85% în perioada guvernărilor PNL, dar care a fost amânată șapte ani de guvernele PSD, iar acum tot liberalii sunt cei care plătesc datoriile lăsate de social democrați și urmează finalizarea lucrărilor. De asemenea, președintele CJ Suceava a spus că și centura Rădăuțiului, licitată în 2012, a fost blocată șase ani de guvernele PSD, dar acum urmează să fie finalizată de PNL în acest an. „Apoi avem proiectul apă-canal pentru mai mult de 220.000 de suceveni, proiect european care a zăcut ani de zile în sertarele guvernării PSD, a fost deblocat de guvernarea liberală, acum se organizează deja 25 de licitații pentru mai multe puncte de lucru în județul Suceava. De asemenea, pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc, care ar fi trebuit să fie finalizată la sfârșitul anului 2012. Șase ani nu ați făcut nimic, dar nu ați evitat să vă împăunați după ce ați dat 5% din valoarea proiectului. Putem vorbi și de DN18 Iacobeni – Borșa, unde se lucrează din 2012, dar voi, prin guvernările PSD, ați blocat șapte ani lucrările. Acum plătim noi datoriile voastre și facem recepția finală”, a explicat Gheorghe Flutur.

Flutur: PSD s-a opus înființării unui Spital de copii la Suceava

Liderul PNL Suceava a adăugat că tot PSD s-a opus și aprobării unui Spital de copii la Suceava, proiect care va fi posibil de realizat în guvernarea liberală. Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a arătat că PSD nu a făcut nimic, „zero acțiuni”, pentru construcția de drumuri expres și autostrăzi în județul Suceava. Flutur a spus că guvernările PSD au retrogradat pe ultimul loc în Master Planul General de Transport, tronsoanele Suceava – Siret și Suceava – Dolhasca. „Noi am demarat procedurile, licitațiile pe Autostrada A7 Siret-Suceava -București și au început procedurile, s-au depus ofertele pentru Autostrada Nordului Suceava – Vatra Dornei – Bistrița - Satu Mare. De asemenea, s-au emis actele normative pentru a se face pe bani europeni centurile ocolitoare de la Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Dacă mai doriți, vă pot da alte multe exemple și n-o să vă cadă bine. Vă dau și un sfat: nu mai jucați postura frustratului. Nu purtați grija imaginii mele. Să lăsăm sucevenii să aprecieze ce facem noi, știu ei foarte bine. Apoi, nu cred că etalonul moralității și al corectitudinii este la dumneavoastră sau în partidul dumneavoastră. Rămân la îndemnul pe care vi-l repet, să faceți totuși ceva util pentru județul Suceava și renunțați să credeți că astfel de ieșiri o să vă aducă voturi. Veți avea mari surprize. Noi suntem hotărâți să facem lucruri utile pentru acest județ, lucruri pe care oricine de bună-credință le vede foarte bine”, a încheiat Flutur.