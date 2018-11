Cardiologia Spitalului de Urgență Suceava, extinsă și modernizată, a fost dată joi în folosință

Joi, 1 Noiembrie 2018 (15:33:36)

Secția Cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, extinsă și modernizată, a fost recepționată, joi, de managerul Vasile Rîmbu, în prezența președintelui Consiliului Regional Schwaben, Jürgen Reichert, și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Președintele Reichert este la finalul mandatului și a venit la Suceava, cu care Regiunea Schwaben are un parteneriat funcțional de peste 20 de ani, într-o vizită de rămas bun. Cei doi președinți au avut numai cuvinte de apreciere la adresa activității de la spital și a managerului Vasile Rîmbu. „Ați făcut primul pas către un spital clinic, unde cercetarea medicală are un rol foarte important. Asemenea instituții sunt foarte importante pentru locuitorii unei regiuni”, a declarat președintele Reichert, care le-a sugerat managerului Rîmbu și președintelui Gheorghe Flutur să aibă în vedere un sistem de interconectare video cu celelalte spitale din județ, cu Spitalul de Urgență coordonator, pentru ca medicii să poată colabora la cazuri deosebite și acestea să poată fi rezolvate la fiecare unitate medicală în parte. Același sistem poate fi aplicat și între spitalul județean și institute clinice din țară și din străinătate. „Astfel, acest centru poate deveni mult mai valoros în regiune pentru pacienți”, a mai spus șeful Consiliului Regional Schwaben.Decizia de extindere a secției Cardiologie cu încă un etaj, prin supraînălțarea corpului F al spitalului, a fost luată de spital și Consiliul Județean în iulie, anul trecut.Prin extindere, numărul de paturi a crescut de la 60 la 80, dintre care 15 paturi Terapie intensivă coronarieni, cu dotare la cele mai înalte standarde. Cinci paturi sunt dedicate radiologiei intervenționale, iar 60 de paturi sunt dispuse în 16 saloane cu patru paturi și două rezerve cu două paturi. Secția mai cuprinde două cabinete de explorări funcționale, un cabinet monitorizare test de efort, sală de mese și alte spații necesare bunei funcționări. La Cardiologie, pe cele două niveluri, lucrează opt medici titulari, trei medici cu contract de prestări servicii, 16 asistenți medicali, nouă infirmiere și două îngrijitoare. Medic-șef este dr. Titel Cojocaru. Valoarea totală a investiției în extinderea cu un etaj, reabilitarea totală a spațiului alocat la etajul VI și în dotare se ridică la 7,4 milioane de lei, adică aproximativ 2 milioane de euro. Finanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean Suceava (etaj VII) și fondurile proprii ale spitalului (modernizarea etajului VI). Angiograful dedicat Cardiologiei, care va intra în dotarea secției până la sfârșitul acestui an, este achiziționat cu fonduri de la Ministerul Sănătății.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Cardiologia Spitalului de Urgență Suceava, extinsă și modernizată, a fost dată joi în folosință