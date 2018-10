Fericirea. O noţiune, o stare, un ideal greu de definit, deoarece are chipuri, înfăţişări total diferite pentru fiecare dintre noi. Şi totul se petrece în mintea noastră, în acest misterios organ care ne controlează viaţa, amintirile, bucuriile şi speranţele, deşi el reprezintă doar 2% din greutatea corpului omenesc. Nu suntem ceea ce trăim, ci ceea ce creierul – despre care savanţii, care au desluşit structura ADN-ului şi alcătuirea Universului, ştiu încă atât de puţine lucruri – ne porunceşte să credem că trăim. În continuare, 40 de lucruri neştiute – ori prea puţin cunoscute – despre cele două necunoscute enunţate în titlu, care ne guvernează existenţa.

1. Oamenii sunt mai fericiţi atunci când sunt ocupaţi. Asta îi ajută să rămână optimişti. 2. Fericirea, supărarea, tristeţea, frica, repulsia şi uimirea sunt singurele şase emoţii care se pot exprima universal, peste tot în lume. 3. Consumul de ciocolată eliberează în organism aceleaşi substanţe chimice care se secretă atunci când suntem îndrăgostiţi. 4. Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiţi. 5. O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanţe chimice care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în braţe. 6. Studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o panică similară cu cea provocată de o experienţă care pune viaţa în pericol. 7. Atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendinţa să fie mai logici. 8. Nici o persoană oarbă nu a fost vreodată diagnosticată cu schizofrenie. 9. Elevii de liceu din ziua de azi suferă de acelaşi nivel de anxietate ca pacienţii medicilor psihiatri din anii ‘50. 10. Creierul înregistrează respingerea tandreţei mărturisite drept durere. 11. Cam 30% din timp, gândurile ne zboară aiurea. 12. Cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil greşite. 13. Chiar şi iluzia progresului îi motivează pe oameni. 14. Dependenţa de internet a fost declarată boală mintală. 15. Nu există cu adevărat multi-tasking. 16. Subconştientul nostru este cel care ştie şi decide primul. 17. Oamenii pot lega relaţii apropiate, autentice cu maximum 120-150 de persoane. 18. Când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui. 19. Oamenii cu un scăzut respect de sine sunt în general violenţi. 20. 80% din conversaţiile oamenilor sunt despre nemulţumiri. 21. Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa lor. 22. Creierul uman este mai creativ atunci când e obosit. 23. Relaţiile interumane pozitive sunt mai benefice pentru sănătate decât sportul. 24. Deşi reprezintă doar 2% din greutatea corpului, creierul are nevoie de 15% din cantitatea totală de sânge şi de 20% din cantitatea de oxigen pentru a funcţiona, precum şi de o mare cantitate de glucoză pentru a-şi desfăşura procesele. 25. În timp ce este treaz, un creier uman poate genera suficientă energie pentru a alimenta un bec (între 10-23 waţi). 26. Creierul uman este cel mai mare şi cel mai puternic organ sexual. Dorinţa sexuală apare în hipotalamus, parte a creierului care este responsabilă pentru producţia de testosteron. 27. În Antichitate oamenii considerau că alte organe ale corpului sunt mai importante decât creierul. De exemplu, în timpul procesului de mumificare, egiptenii scoteau bucăţi din creier pe nas cu un cârlig lung, din fier, şi le aruncau. Aceştia păstrau stomacul, ficatul, intestinele şi inima. 28. Creierul uman conţine 75% apă şi are consistenţa asemenea gelatinei. 29. Eduard Hitzig (1839-1907) şi Gustav Fritsch (1838-1927) au descoperit că partea dreaptă a creierului controlează partea stângă a corpului şi invers. 30. În creier au loc mai mult de 100.000 de reacţii chimice în fiecare secundă. 31. Creierul nu are receptori pentru durere şi, astfel, nu poate simţi durerea. 32. Creierul conţine aproximativ 160.000 de kilometri de vase de sânge. 33. Creierul uman conţine 60% grăsime, ceea ce îl face unul din cele mai grase organe din corp. 34. Omul cu cel mai mare creier a fost scriitorul rus Ivan Turgenev, care a murit în 1883. 35. Cel mai mic creier a aparţinut unei femei.Creierul lui Albert Einstein a cântărit 1.320 de grame, cu 10% mai puţin decât media de 1.400 de grame. Cu toate acestea, densitatea neuronilor din creierul lui a fost mai mare decât media. Creierul omului de Neanderthal a fost cu 10% mai mare decât al unui homo sapiens,adică al nostru. 36.O femeie se gândeşte la sex, în medie, de 10 ori pe zi (un bărbat numai de 8 ori). Poate părea exagerat, dar aceste gânduri – cu diverse conotaţii – pot veni fără să vrei (comandate de subconştient) atât în stare de veghe, cât şi de somn. 37. Se crede că, în medie, creierul generează aproximativ 50.000 de gânduri pe zi. Este îngrijorător faptul că, la majoritatea oamenilor, 70% din aceste gânduri sunt negative. 38. Când o persoană se îmbată nu uită ce s-a întâmplat, creierul îşi pierde, temporar, abilitatea de a crea amintiri. 39. ”Eşti singur abia atunci când mintea ta nu mai are să-ţi spună nimic.” (Tudor Muşatescu) 40. ”De multe ori taci fiindcă eşti convins de lipsa de minte a adversarului.” (Nicolae Iorga).