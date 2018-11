Când vine vorba de Cupa României, rareori putem să întâlnim surprize de proporţii, de felul celor care se produc, an de an, în ţările unde fotbalul este şi industrie, şi spectacol. Sintagma "competiţia surpriză" li se aplică fără urmă de ironie, adesea fiindu-ne dat să aflăm că o echipă de liga a 3-a sau a 4-a a bătut câte o multiplă campioană. Amintiţi-vă doar de nebunia eliminării în anul 2009 a Real-ului Madrid de Alcorcon, pe atunci în liga B, seria a II-a, oarecum echivalentul campionatului judeţean de la noi! Alcorcon nu s-a sfiit să bată cu 4 - 0, rezultat pe care absolut nimeni din galaxie nu l-ar fi putut pronostica. Mai trebuie amintit şi că Real a jucat cu echipa completă, nu cu aia de pitici! La fel se petrec lucrurile, chiar mult mai des, şi în Anglia, unde a elimina pe Arsenal ori pe Chelsea nu e o chestie chiar ieşită din comun pentru oricare echipă din orice ligă. Alaltăieri, printre alte evenimente de acest gen, am notat şi înfrângerea liderului campionatului Olandei, PSV Eindhoven, neînvinsă până acum în campionat, cu 2 - 3 pe teren propriu, după prelungiri, de Waalvijk, echipă aflată mai aproape de retrogradare din liga a II-a, decât de promovare. La noi, minunile de acest gen, cum ziceam, sunt rarissime. Tot alaltăieri, s-au jucat şi meciuri din Cupa României. Într-unul din ele, Craiova urma să joace în deplasare la Turnu Măgurele, cu o echipă oarecum de fotbal, aflată la retrogradare din divizia secundă. Logic era să bată Craiova, chiar la scor. Pariorii bănuiau însă un... semiblat, în sensul că s-ar putea termina egal, iar la departajare să câştige totuşi Craiova. N-a fost tocmai aşa, numai că un pronostic de 1 la pauză, ori şi mai şi: 1 la pauză cu 2 final era aducător de profituri încă şi mai mari. A fost 1 la pauză, după o repriză în care Craiova părea să vadă în premieră gazon şi minge, urmată de o repriză a două în care a dat 4, dar puteau fi 9 goluri. De unde şi bănuiala mea că a fost un blat mult mai elaborat şi mai eficient. Săracu' nea Jean, cred că se zvârcoleşte acolo...