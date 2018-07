Rugby

Internaționalul român de seniori din Gura Humorului Vlad Nistor își continuă cariera în rugby-ul francez și-n sezonul ce urmează, dar la o altă echipă din eșalonul trei din Hexagon, Federale 1. În vârstă de 24 de ani, Vlad s-a despărțit în această vară de echipa la care a evoluat doi ani, Sporting Club Albigeois, un an în eșalonul doi din Franța, Pro D2 și unul în Federal 1 Elite, o divizie de echipe profesioniste ce-n acest an s-a desființat. Humoreanul Vlad Nistor a ajuns în orașul La Seyne sur Mer, situat în sudul Franței la Marea Mediterană, lângă Toulon, la clubul US Seynoise.

„După cei doi ani petrecuți la Albi simțeam nevoia de o schimbare. Am fost solicitat de clubul La Seyne sur Mer, unde oficialii mi-au prezentat un proiect ambițios. Pentru mine este un nou început și privesc această schimbare ca pe o oportunitate de a mă afirma pe teren și sper să-mi ajut cât de mult pot noua echipă, în îndeplinirea obiectivului de a promova în Pro D2”, a explicat rugbistul humorean, Vlad Nistor.

La fel ca și colegii de la națională, humoreanul este dezamăgit de faptul că România nu va participa la Cupa Mondială din Japonia

La cei 24 de ani, Vlad Nistor a fost unul din titularii echipelor naționale de juniori și are jucate 25 de meciuri pentru naționala de seniori, evoluând și-n ultima campanie de calificare la Cupa Mondială, terminată cu depunctarea României pentru folosirea unui jucător neeligibil și ratarea turneului din Japonia, acolo unde mai mult ca sigur era în lot și Vlad Nistor.

„Sunt foarte dezamăgit de decizia drastică pe care echipa României a primit-o. Am muncit mult în acești ani cu toții având un singur gând, acela de a participa la Cupa Mondială din Japonia. Este un moment dificil pentru toată lumea, însă decizia a fost luată și nimic nu se mai poate schimba. Eu privesc pozitiv în viitor și sunt sigur că echipa României își va recâștiga locul în lumea rugbyul de înalt nivel”, a explicat Vlad Nistor.

Născut pe 26 martie 1994, humoreanul Vlad Nistor are 1,92 metri şi 105 kilograme, şi joacă în linia a treia a pachetului de înaintare. Fost component şi căpitan al naţionalelor sub 17, 18 şi 19 ani, cu care a evoluat la trei campionate europene, Vlad a debutat la naţionala de seniori la doar 19 ani, în 2013, într-un meci câştigat în faţa Rusiei în Rugby Europe Championship. De atunci şi până în prezent, humoreanul a strâns nu mai puţin de 24 de selecţii pentru naţionala de seniori. În anul 2012, Vlad a plecat de la CSȘ Gura Humorului la Academia de Rugby a clubului francez Castre Olimpique, unde a jucat la juniori, iar mai apoi la grupele superioare de vârstă. În anul 2016, Vlad Nistor a semnat cu echipa SC Albi, din eşalonul II al Franţei, făcând astfel pasul la seniori, la profesionişti.