Podiumul meu

Nu, nu e vorba de ăla sentimental, unde pe locul 1, indiferent de cine joacă şi cum joacă, se afla Brazilia, pe următoarele, la ediţia din acest an, figurând Croaţia şi Iran. Numai că la ediţia actuală, Brazilia era cu gândul la plaja aia pe care deja de ceva vreme cred că se află toţi, titulari şi rezerve deopotrivă, situaţie în care logic ar fi ca următoarea în clasamentul meu, Croaţia, să se pregătească de sărbătorire. Jocul ei în sine, dublat de tenacitatea turbată, specifică naţiei ăsteia, i-ar da dreptul Croaţiei chiar să spere la trofeu, ceea ce ar însemna de fapt o enormă surpriză. De partea cealaltă, Franţa, cu un lot nu doar echilibrat, ci şi fantastic de bine cotat (vă amintiţi, cred, că înaintea începerii World Cup, evaluarea specialiştilor arăta că Franţa e cea mai valoroasă dintre cele 24 de participante, făcând cu mult peste 1 miliard de euro), probabil că îşi spune şi ea că este cea mai îndreptăţită la victoria finală, cu atât mai mult cu cât îi are printre cei 23 de fotbalişti prezenţi în Rusia şi pe cei doi care îi pot sufla Balonul de Aur lui Luka Modric: M'Bappe şi Griezmann, doi băieţi care îşi doresc trofeul ăsta cel puţin la fel de mult ca pe acela de la Cupa Mondială. O analiză lucidă zice că Franţa ar avea prima şansă, argumentul principal fiind acela că croaţii n-or avea totuşi câte două inimi şi patru plămâni, aşa că după 3 meciuri eliminatorii, toate cu prelungiri, poate ar fi vremea să li se termine benzina. Dar dacă au!? Pronosticul meu cu inima zice că totuşi Croaţia. Cu mintea, Franţa. Dincolo, orice alt deznodământ decât victoria Belgiei ar fi anapoda, întrucât Belgia are cel mai spectaculos lot după Franţa, în frunte cu De Bruyne, fotbalistul care mie îmi place cel mai mult dintre toţi cei care nu joacă la Real (Ibra nu intră în acest calcul, el fiind extraterestru). Să nu uităm însă că şi el, şi Felaini, şi Hazard, şi Courtois joacă în Anglia. Iar asta s-ar putea să conteze într-un fel. Trăgând linie, câştigătoare o văd pe Franţa, urmată de Croaţia, Belgia, Anglia. Hai Croaţia!