Proiect nou

Sucevenii vor putea să meargă periodic la spectacole de muzică clasică și simfonică, după ce se va concretiza un nou proiect – înființarea Orchestrei Simfonice Suceava de către municipalitate, în colaborare cu Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu".

Ideea acestei colaborări a fost lansată în cadrul evenimentului „Femei de succes”, ediția a XIII-a, desfășurat miercuri seara, în sala de spectacole a Teatrului „Matei Vișniec” Suceava.

Entuziasmat de frumoasa performanță a tinerilor din cadrul Orchestrei Simfonice a Colegiului de Artă, sub bagheta directorului Casei de Cultură a Studenților, Valentin Ianoș, primarul Sucevei, Ion Lungu, a urcat pe scenă și le-a făcut o propunere directă, în fața a sute de spectatori: „Atât de mult am fost emoționat de aceste momente muzicale încât trebuie să spun - veniți să solicitați finanțare de la primărie. Cu ghilimele de rigoare, vă invităm să veniți să vă <înfiem>la primărie. Ne dorim de mult să avem o orchestră simfonică la Suceava, iată că o avem! Mi-aș dori ca această orchestră să ofere periodic spectacole sucevenilor, aici, în această sală. Vă iubesc, vă respect și vă aștept cu un proiect, să vă putem finanța!”

Propunerea edilului Sucevei a fost salutată de toți cei prezenți cu aplauze puternice, iar dirijorul orchestrei, Valentin Ianoș, a declarat că de 15 ani visează la un astfel de moment.

„M-am bucurat tare mult că vom face ceva în acest sens, pentru mine s-ar împlini un vis pe care îl am de 15 ani... E foarte bine pentru oraș, de câte ori au venit spectacole de acest gen sala a fost arhiplină, înseamnă că avem public doritor. Mai sper că poate s-ar înființa și o facultate de muzică la USV, am spus și rectorului Mihai Dimian, pentru că atunci am avea și public, și instrumentiști foarte buni”, a spus a doua zi Valentin Ianoș, care a mulțumit organizatorilor evenimentului „Femei de succes”, care le-au oferit celor 47 de artiști care au evoluat pe scena șansa de a demonstra ceea ce pot, în fața unui public numeros.

„A fost o experiență minunată, suntem onorați că am avut această oportunitate și am împărtășit muzica noastră cu domniile voastre! Sperăm să colaborăm și să ne susținem reciproc în următoarele noastre călătorii muzicale!”, a spus emoționat Valentin Ianoș, care a încheiat spectacolul cu „Marșul lui Radetzky”, de Johann Strauss, în acompaniamentul sălii, care bătea din palme pe ritmurile muzicii.