Vineri, 8 Martie 2024 (20:42:57)

Sute de femei din comuna Fântânele au fost luate vineri, 8 martie, prin surprindere de viceprimarul Marian Sabie și patru colegi din organizația PSD. Acestea au primit flori și câte o ciocolată, un mic semn de recunoștință cu ocazia zilei de 8 Martie. S-a mers în toate cele cinci sate ale comunei, respectiv Stamate, Fântânele, Bănești, Cotu Dobei și Slobozia, iar zâmbetele de pe buzele doamnelor și domnișoarelor întâlnite în cale a fost poate cel mai frumos răspuns posibil. ”Vreau să le mulțumesc colegilor care mi-au fost alături în această zi minunată. Fără ei, misiunea mea ar fi fost imposibilă. Toate gândurile mele bune sunt îndreptate către toate femeile din comuna Fântânele. Celor care am putut le-am adus aceste urări în direct, iar celor cu care nu am reușit să mă întâlnesc le transmit o floare prin intermediul dumneavoastră, al presei. Este al patrulea an consecutiv când merg în ziua de 8 Martie pentru a oferi o floare femeilor din comună, iar această tradiție o voi duce mai departe, pentru că reacțiile au fost pozitive și cred cu tărie că orice doamnă și domnișoară trebuie să fie pusă la loc de cinste”, a arătat viceprimarul Marian Sabie. Cei cinci membri PSD au mers în spații publice, dar și în școli sau grădinițe. De altfel, la școlile din Stamate și Bănești, precum și la grădinița din Fântânele, au fost și momente mai emoționante, unde viceprimarul Marian Sabie și colegii săi au asistat și la evenimente dedicate mamei și zilei de 8 Martie, astfel încât emoțiile au fost și mai mari. La finalul acestor evenimente, au fost felicitate toate cadrele didactice și personalul auxiliar, dar și mamele care erau venite cu copiii.