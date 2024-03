Dreptul de a se retrage demn

Odată trecută euforia după verdictul TAS care i-a redus suspendarea la mai puțin decât ”executase”, se pune întrebarea ce va urma pentru Simona Halep. Pe partea cu clasamentul WTA va fi interesant, căci nu există un precedent și nu se știe cum va fi rezolvată problema. Practic, Simona a fost privată abuziv de o parte din punctele acumulate, pe care ar fi avut dreptul să și le apere, conform TAS. Nu am idee de cum va fi rezolvată această speță. Unii spun că va fi dată o despăgubire financiară, precum celor care au ispășit nevinovați o pedeapsă, în cazul Simonei una disproporționată. Alții văd posibilă o înapoiere a punctelor cu care Simona figura după 9 luni de suspendare. Asta ar însemna cam 1200-1300 de puncte, ceea ce ar plasa-o în primele 50 de jucătoare, ceva extraordinar. Dar să vedem și latura sportivă. Cât de competitivă mai poate fi o jucătoare de 32 de ani după atâta pauză? Aș vrea să dau un răspuns optimist, dar mi-e teamă că nu pot. Evident, am urmărit tenisul feminin în această perioadă, chiar dacă nu cu aceeași patimă din trecut. Cred că nivelul a crescut foarte mult, parcă pe rivalitatea dată de războiul de lângă noi. Puzderie de jucătoare ruse sau proruse, unele periferice, par să execute o ”operațiune specială” de cucerire a tenisului, în timp ce sportivele din Ucraina și-au făcut parcă o datorie de onoare în a deveni mai bune. Cum ar arăta Simona în meciuri cu fete din primele 20-30-40 de jucătoare vom vedea curând. Culmea, dacă o raportăm la actualul Top 5 WTA, Simona nu are palmares negativ cu nicio adversară: 2-2 cu Swiantek, 3-2 cu Sabalenka, 4-0 cu Gauff (!!), 2-2 cu Rîbakina și 1-0 cu Pegula! Numai că fetele astea n-au stat pe loc, le recomandă și vârsta, astfel că impactul poate fi brutal. Un scenariu plauzibil este cel oferit de Șarapova după revenire, rezultate decente, dar fără vreo reușită majoră. Orice ar reuși Simona peste așa ceva, mai ales la Olimpiadă, obiectivul său declarat, ar fi nemaipomenit. Până la urmă, trebuie să ne mai bucurăm că o vedem iarăși în iarbă, cum ar spune fotbaliștii, dar și pe zgură, hard și ce-o mai fi. Simona Halep și-a câștigat dreptul de a se retrage demn, nu de a fi retrasă!