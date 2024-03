Întâia seară.”Era nespus de dezbrăcată/Şi arbori falnici indiscreți, /La geam se-nghesuiau s-o vadă/Apropiindu-se şireți./Şedea în jilț aproape goală/Cu mâinile pe piept...arici/Şi-i fremătau pe pardoseală/Picioarele-i atât de mici./Îi sărutai subțirea-i gleznă./Ea râse-atunci. Un râs brutal/Cu triluri limpezi care-n beznă/Sunau mătănii de cristal./Ea picioruşele-şi retrase./"Te rog să încetezi "- rosti,/Iar râsul care-ncurajase/Părea acum a pedepsi./Cu buzele înfrigurate/O sărutai pe ochi, discret/Ea , capul dându-şi-l pe spate/Îmi zise-atuncea: "Mai încet !" ”/"Aş vrea să-ți spun două cuvinte..."/Restul în sân i-am azvârlit/Cu sărutarea mea fierbinte,/Iar ea a râs şi s-amblânzit./Era nespus de dezbracată/Şi falnici arbori indiscreți,/La geam se-nghesuiau s-o vadă/Apropiindu-se şireți.” (Arthur Rimbaud, 1870).

Revenge.Soțul: – De câte ori ne certăm, tu ești foarte calmă. Cum reușești? Soția: – Mă duc și spăl WC-ul. Soțul: – Și te calmează asta? Soția: – Da, pentru că îl spăl cu periuța ta de dinți!

Majoritate.Oamenii inteligenți sunt minoritari, iar democrația se bazează pe dorința majorității.

Sfaturi. “Dacă vrei să trăiești o viață lungă și fericită ascultă și exersează aceste sfaturi: 1. Ascultă și nu crede tot ce auzi. 2. Păstrează secretele, nu spune ce auzi. 3. Nu spune tot ce gândești, dar spune mereu adevărul. 4. Recunoaște-ți greșelile și nu-ți fie teamă să spui „nu știu” și „îmi pare rău." 5. Nu pierde niciodată controlul asupra ta și tratează-i pe ceilalți așa cum vrei să fii tratat. 6. În loc să critici, laudă-i pe cei din jur. 7. Nu priva pe nimeni de speranță, poate fi singurul lucru pe care îl are cineva. 8. Renunță la ură și ranchiună. 9. Învață să spui nu cu politețe și calm. 10 . Nu uita să spui ”te rog” și ”mulțumesc”. 11. Privește oamenii în ochi. 12 . Nu lăsa lucrurile în așteptare. 13. Fă ceea ce trebuie făcut la momentul exact care trebuie făcut. 14 . Nu lua nicio decizie când ești furios. 15. Sunt unele lucruri care nu se mai întorc: cuvântul rostit, timpul petrecut și oportunitățile care se prezintă. 16. Descoperă cele mai elementare plăceri: să vezi, să asculți, să respiri, să atingi și să savurezi.” (Jason Lapointe).

Rușine.Se întâlnesc doi prieteni. Unul era negru de supărare.: - De ce ești, dragă, așa de supărat? - M-a sunat aseară soțul fostei mele soții. Mi-a făcut un scandal monstru. Mi-a zis că timp de zece ani, cât am fost eu însurat cu nevastă-sa, nu am fost în stare s-o învăț nici măcar să facă o supă! Mi-a crăpat obrazul de rușine!

Pas. "Fă tu un singur pas/ Si eu voi face doi,/ Nu voi privi în urmă/ Ci voi privi în noi!/ Vom fi ca două frunze/ Căzute pe cărare,/ Purtate-ncet de vânt/ Atinse blând de soare!/ Privește-mă în ochi/ Căpruiul lor nu minte,/ Durerea lor o simți/ Cum picură fierbinte,/ Topește zidul rece/ Ca gheața dintre noi,/ Fă tu un singur pas/ Și eu voi face doi!/ Ș-apoi când deodată/ Voi fi în fața ta,/ Spune-mi doar două vorbe/ Eu le voi repeta!" (Adrian Păunescu).

Faliment(dublu). - Ce ai, iubitule, de ce ești așa de supărat? - Firma tatălui meu a dat faliment…- Eram absolut convinsă că vor găsi o cale să ne despartă! Viteză. Bubulina îl întreabă pe soțul ei: – Bulă, dacă ai ști că vine Apocalipsa în 10 minute, ce ai face? – Aș face amor cu tine! – Bun, bun, îmi place cum gândești. Dar în restul de 8 minute ce ai face?!

Durată. Având în vedere toată experiența acumulată până acum, femeile au învățat lecția: o partidă de sex durează câteva minute. Asta nu înseamnă că nu și-ar dori mai mult. Studiile relevă faptul că femeile tânjesc după o partidă de lungă durată. Explicația este simplă: ele au nevoie de 9 ori mai mult timp decât bărbații pentru a ajunge la orgasm. Și cum statisticile spun că, în medie, o partidă de sex durează 5 minute (chiar și mai puțin în multe cazuri), nu mai miră pe nimeni de ce visează la mult mai mult decât atât. De ce este atât de comună această dorință? Lucrurile stau mai clar decât v-ați închipui. Dacă femeile își doresc partide de lungă durată, în care să fie zeițe adorate, principala fantezie a bărbaților este un sex “furios și iute”. Și nu întotdeauna femeile resușesc să ajungă la fel de “furios și iute” la orgasm.” (sfatulparintilor.ro).

Femei.”Femeile frumoase au ieșit pe stradă. / Au diamante în ochi şi pe mâini, / Au soţi acasă – şi-n saloane câini, / Iar trupurile lor sunt o paradă. / De voluptate, de picioare şi de fard, / Ce o privesc cu ochi coagulat / Bătrâni castrați, cu pântecul umflat, / Şi tineri ale căror trupuri ard. / Femeile cu frumuseți de vis / Ascund în trupul lor poeme și ispite / Când trec încet, lăsându-se privite; / Şi seamănă cu îngerii goniți din Paradis.” (Miron Radu Paraschivescu (1911-1971) – Femeile frumoase, din volumul "Orașul Furnicar", Editura Minerva, 1982, antologie de Petre Stoica).

Poeți.”Toți poeții au o femeie care a creat, fără știrea lor, jumătate din operele lor.” (Victor Hugo). P.S. Așadar...cherchez la femme!

Îndemn.”Unei femei singure: dacă nu poți fi fruct, poți fi măcar floare! (Dumi Brad).

Prostituată.”Chiar și cea mai urâtă femeie este mai frumoasă decât cea mai frumoasă prostituată, deoarece faptul de a fi o femeie, nu doar un obiect, îți dă o anumită grație, demnitate. Chiar și cea mai frumoasă prostituată e urâtă. Cum poți să faci dragoste cu o femeie dacă ai redus-o mai întâi la un lucru? Faci dragoste cu un manechin. Faci dragoste cu un trup mort, cu un cadavru. Faci dragoste cu banii tăi. Poți poseda trupul, dar nu și sufletul...” (Osho).

Reușită.Cheia reușitei sociale, după Ovidiu Pecican (Cluj): Reușita publică în 3 pași: 1. modelul înghețatei: lingi; 2. modelul Muenchausen: minți; 3. modelul Iuda: pupi.

Orgasm.Câteva curiozități despre ”the big O”. 1.Naționalitatea îți poate influența plăcerea sexuală. Se pare că oamenii de diferite naționalități trăiesc altfel plăcerea de acest tip. Spre exemplu, în urma unui studiu, s-a descoperit că peste 72% dintre femeile din Israel au cunoscut marele „O". 2. Orgasmul îți dă poftă de...vorbă. Cu siguranță ai observat că, după o partidă bună de sex simți nevoia să îți deschizi sufletul și că îți este mult mai ușor să comunici. Oxitocina este vinovată de aceste senzații. 3. Plăcerea sexuală devine mai intensă odată cu înaintarea în vârstă? Conform unui studiu realizat de către The American Journal of Medicine, femeile cu vârsta cuprinsă între 80-99 de ani sunt mai ușor de satisfăcut în pat decât cele tinere. Un motiv în plus să îți dorești să trăiești mai mulți ani, nu? 4. Strănutul și orgasmul sunt asemănătoare. Odată ce au început, ele nu mai pot fi controlate. 5. Femeile de culoare au cu 50% șanse în plus față de cele albe să atingă culmile plăcerii.

Feminitate."Toate femeile sunt frumoase, unele mai mult, altele mai puţin, dar feminitatea prezentă în fiecare dintre ele le face atât de speciale."

Dezmăț. ” Mă pipăi confuz prin buzunare/După dragostea noastră, sanctuar dezmățat/Ceara-mi piere acum din lumânare,/Iar focul mi se zbate sugrumat./Am uitat unde-am pus-o, sau s-ascunde șireată/Și stihiile vieții m-ajung./Timpul e, oricum, o potecă înghețată /Vreau să alunec cu tine spre amurg./Dar tot ne mai ascundem prin măscări sublime,/Fără spectatori e teatrul nostru în doi/Mulțimea, grăbită, n-ar pricepe subtilul/ Dezmățului sfânt dintre noi.” (”Sfântul dezmăț”, de Daniel Ioniță, Australia)