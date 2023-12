„Bucurie pe hârtie”

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din municipiul Fălticeni a găzduit luni, 18 decembrie, un eveniment deosebit, vernisajul expoziției de șervețele „Bucurie pe hârtie”. De la desene delicate și picturi detaliate până la colaje de imagini pe același pătrat din hârtie, expoziția a surprins vizitatorii prin creativitatea și originalitatea cu care sunt realizate șervețelele.

Cei care au vizitat muzeul începând de luni au rămas impresionați de frumoasele modele de șervețele expuse având ca temă sărbătorile de iarnă, pe lângă decorurile festive regăsindu-se motive tematice precum bradul, formele geometrice și florale, culorile roșu și verde – omniprezente de Crăciun, steluțele aurii și argintii, Moș Crăciun și elfii Moșului și chiar natura cu zăpezile de altădată.

De la Maria Crăciun, șef secție Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, am aflat că este pentru prima dată când o instituția pe care o conduce găzduiește o expoziție de șervețele. „Expoziția <Bucurie pe hârtie> promovează frumosul, tradițiile din perioada sărbătorilor de iarnă, credinţa, bucuria și reunește o colecție de șervețele având ca tematică sărbătorile de iarnă, oferind vizitatorilor care trec pragul muzeului, pe lângă exponatele specifice, un strop de magie și de eleganța specifică acestei perioade. Aici este expusă o foarte mică parte din șervețelele care fac parte din colecția doamnei Lavinia-Roxana Iordache, bibliograf în cadrul Muzeului Apelor <Mihai Băcescu>, și reprezintă o pasiune a ei din copilărie”, ne-a spus Maria Crăciun.

Un șervețel de colecție poate fi privit cu bucurie, nostalgie și multă emoție

Lavinia-Roxana Iordache face parte din generația de copii care colecționau diverse lucruri: șervețele, reviste, postere, abțibilduri, cartele telefonice etc.

„Totul a început în anul 2004, perioadă în care nu aveam telefon, calculator, acces la internet și făceam parte din generația de copii care avea fiecare câte o pasiune de a colecționa ceva. Ne mândream cu colecțiile strânse, ne adunam și schimbam dublurile, abia așteptam ziua de duminică să ne întâlnim din nou. În vara anului 2004, împreună cu o prietenă din copilărie ne-am decis să ne facem și noi o colecție de șervețele. Am cumpărat împreună un pachet cu flori și iepurași, apoi am început să schimbăm dublurile și să ne facem fiecare propria colecție. Îmi aduc aminte cu drag cât de frumoasă a fost acea perioadă de început, mai ales senzația pe care o aveam atunci când colecția mea se mărea în fiecare săptămână. Anul 2007 a fost cel în care am colecționat cele mai multe șervețele. Îi tot spuneam mamei să cumpere șervețele pentru a putea face schimburi cu colegii de la școală. Anii au trecut, dar încă mai adaug câte 10-15 exemplare periodic, în funcție de cât de mult mă atrag modelele respective. În colecția mea dețin peste 650 exemplare, cu diverse imprimeuri florale (trandafiri, lalele, ghiocei, floarea-soarelui, orhidee etc.), fructe și legume, animale și păsări (domestice și sălbatice), peisaje sau personaje din desene animate (Minnie Mouse, Mickey Mouse, Winnie the Pooh, prințese și păpușa Barbie, Tom și Jerry, Frozen etc.). Dețin și un număr mare de șervețele cu imagini specifice sărbătorilor religioase, șervețele specifice Sfintelor Paști, cu ouă colorate și iepurași, șervețele cu peisaje de iarnă, cu Moș Crăciun, cu ornamente pentru brad, cu brazi împodobiți etc.. Fiecare șervețel are o valoare sentimentală aparte pentru mine și de fiecare dată le privesc cu bucurie în suflet, cu nostalgie și multă emoție!”, ne-a spus Lavinia-Roxana Iordache.

Expoziția va fi deschisă publicului timp de o lună, până pe 18 ianuarie.