Situația din România, Europa, lume este departe de a fi liniștită sau previzibilă în viitor. Aș spune că ”încercările” pe plan economic, social, geopolitic și chiar militar sunt la ordinea zilei. Dictatorii planetei (Rusia, China, Iran, Coreea de Nord) au reușit să aducă din nou planeta la marginea apocalipsei. Nu au performanțe interne sau au ajuns în momentul decontării absurdității economice (China) și trebuie urgent reinventată postura de ”cetate asediată” a propriilor țări. Astfel speră și în majoritatea cazurilor reușesc să abată atenția populației de la un sistem de conducere dictatorial, abuzuri și îmbogățirea fără margini a camarilelor (oligarhi peste tot!) sau eșecul economico-social care ajunge până la foamete endemică (Coreea de Nord).

În aceste condiții logica și bunul simț economico-social cer ca demnitarii noștri să acționeze la timp, profesionist și în zonele de importanță deosebită sub aspect legislativ, administrativ, economic, social, diplomatic etc. Să facă ce trebuie și în timp cât mai scurt! Asistăm însă la amânarea la nesfârșit a măsurilor urgente, a investițiilor absolut necesare, a actelor normative fără de care nu se poate face nimic și a încadrării cu specialiști în sectoarele cheie. Drăgălașii de conducători se ocupă de lucruri minore, nimicuri cotidiene și acțiuni de imagine menite a ne prosti o dată în plus. Și le cam merge! Dar hai să fim mai expliciți cu exemple pe plan local, județean și național.

În orașul nostru urgent ar fi, consider eu, realizarea centurii auto, folosirea fondurilor imense din programul ”Suceava oraș neutru climatic”, proiecte de atragerea investițiilor și schimbarea aspectului tern-cenușiu al majorității locuințelor. Se poate face mai mult în acest sens? Da! Exemplul municipiului Rădăuți în realizarea centurii este elocvent (lobby eficient din partea autorităților locale). Unde se vor duce banii din programul european pilot? Eu nu prea știu! Ei știu? Aspectul general al altor orașe arată că se pot schimba și în Suceava fațadele și spațiul public. Am fost cel mai frumos oraș al Moldovei! Am fost!! Acum ne ocupăm de înălțarea bradului de Crăciun la 10 noiembrie și de măturat frunze. Probabil celebrul super-ou va fi adus în februarie în centrul orașului pentru Sărbătorile Pascale. Și se va tripla (sau înzeci) numărul de sarmale oferite de Sânziene. Cu așa ceva se ocupă autoritățile! Scuze, am uitat. Și cu promisiuni pentru mandatele următoare!!

La nivel județean se remarcă o rupere a cerințelor economico-sociale ale cetățenilor de acțiunile conducătorilor și reprezentanților suceveni. Drumul rapid E85 se oprește la Roman și continuă spre Iași. Suceava uitată! Autostrada Moldovei ajunge prin programul PNRR până la Pașcani. Suceava amânată. Cum au acționat demnitarii județului? Au tăcut în fața celor care decid de la București și ne-au fericit cu comunicate de presă de doi bani. Drumul județean care trebuia să ne lege de Iași este la nivelul de gropi în care să calce cu grație demnitarii, îmi doresc. În ceea ce privește atragerea investițiilor nu am auzit nimic! În sezonul turistic nu am auzit vorbindu-se în altă limbă străină decât ucraineană. Dar avem niște hore pe toloacă… Și niște promisiuni!!!

Spațiul nu îmi permite să mă refer și la adormiții (sau incompetenții) de la centru. Dar să vă dau un exemplu! Au trecut 30 de ani (treizeci!) până să dea o lege care să permită continuarea lucrărilor la hidrocentralele din zonele protejate. Fără comentarii!

PS: Băsescu ne spune că ”oculta mondială” ne va planta cipuri în toate organele. Chiar și în ficatul său? Nu face scurtcircuit în reacția cu Jack Daniel’s?

