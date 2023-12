Teatrul „Matei Vișniec”

Pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava a avut loc luni, 18 decembrie 2023, evenimentul caritabil „Lumină și speranță în glasuri de copii”, organizat de Școala Gimnazială „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, ce a adus multă bucurie și speranță în inimile celor prezenți.

Acțiunea i-a fost dedicată elevei Serena Frittelli, în vârstă de 13 ani, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, care a fost diagnosticată cu cancer și are nevoie de ajutor material.

Când comunitatea se unește pentru o cauză nobilă, magia sărbătorilor de iarnă capătă o nouă dimensiune. Cu inima plină de speranță și solidaritate, elevii școlii au prezentat un spectacol care a cuprins colinde, muzică vocală și instrumentală, muzică corală, vestind, astfel, apropierea sărbătorii Nașterea Domnului.

Lumina și speranța vin de la copii

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a spus la începutul evenimentului că „împreună cu cei care au pregătit spectacolul, ne vom încărca cu bucurie. Vreau să transmit și gândul de prețuire și binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Calinic. Suntem aici pentru a-i susține pe copii și pentru a lua ceva ce noi nu avem. <Lumină și speranță în glasuri de copii> este numele evenimentului. Sunt mulți cei care cântă colinde, de la cei mici, la cei mari, dar doar din glasul, din privirea și de pe chipul copilului primim lumina și speranța, pentru că ei sunt curați la suflet. Și ceea ce transmit ei nu este fals, chiar dacă nu întotdeauna înțeleg ce spun. Eu cred că, la finalul spectacolului, cu toții vom fi mai bogați, pentru că vom prelua ceva din lumina copiilor. În vremuri deloc ușoare în care trăim, ascultându-i, privindu-i și primindu-i în inimile noastre pe acești copii, nădăjduiesc că vom pleca de aici cu speranță, speranța dată de elevii școlii noastre”.

Repertoriu

Concertul a cuprins un repertoriu variat, de la colinde tradiționale la piese contemporane, toate interpretate cu măiestrie de copiii școlii. „Micii artiști” nu au adus pe scenă doar momente de bucurie artistică, ci și o conexiune emoțională profundă, pe măsură ce fiecare notă muzicală a fost închinată luptei Serenei. Din programul prezentat de elevii Școlii Gimnaziale „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” amintim: „Pe la case luminate”, „După datini colindăm”, Moment special: „Rugăciune”, „Ce bucurie ar fi!”, „Iisus, bine ai venit!”, Moment special: pian; „O ce veste minunată!”, „Sub fereastră la om bun”, Moment special: „Din cer senin”, „Urătură”, „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, Moment special - „Holly, Jolly, Christmas”, „Ziua-i Mare, sara-i Sfântă”, „Bună seara, gazdă aleasă!”, „Legănelul lui Iisus”, „Dalbe flori”, „Deck the halls (pian și voce), „Deschide ușa creștine”, „Santa Claus” cor, „Colindăm, colindăm iarna”, dans.

Publicul a răsplătit cu aplauze fiecare moment artistic prezentat de elevii suceveni. „Suntem bucuroși și vă mulțumim tuturor pentru că am reușit, împreună, să organizăm un concert special de colinde în scop caritabil, pentru a aduce speranță și bucurie în inima unei fetițe curajoase care luptă împotriva unei boli rare. Micuța noastră eroină, Serena Frittelli, se confruntă cu o boală care i-a adus numeroase provocări în viață. Cu toții putem contribui la îmbunătățirea situației ei și la oferirea unui tratament necesar. Sperăm că am adus tuturor puțină lumină și speranță în pragul sărbătorilor de iarnă”, au transmis organizatorii evenimentului caritabil: Școala Gimnazială „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.