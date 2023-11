Delegația României

Zece elevi suceveni au participat, în perioada din 6 – 10 noiembrie 2023, la a șaptea ediție a taberei științifice „Belt and Road Teenagers Maker Camp and Teacher Workshop”, din China, liceeni din peste 35 de state ale lumii luând contact cu știința de ultimă oră, avansul tehnologic, personalități ale lumii științifice etc.

A fost o experiență intensă, un program dens, cu ateliere, cursuri în echipe multinaționale, tehnologii de ultimă oră, proiecte îndrăznețe și un program generos în afara campusurilor, un bun prilej de descoperire a culturii chineze, a modului de viață și de dezvoltare a Chinei istorice și a celei moderne.

Delegația României a fost alcătuită din opt elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, însoțiți de profesorii Anca Greculeac, director adjunct, și Victor Șutac, și doi elevi ai Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, însoțiți de Mirela Barcău, directoarea instituției, universitarul Dan Milici, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, fiind coordonatorul la nivel național al echipelor.

„Elevii au luat parte la două tabere organizate în paralel, în două provincii diferite ale Chinei, Chongqing and Guangxi. Însă formatul organizatoric a fost același în ambele locuri. Premergător taberei, elevii au luat parte la activități on line timp de două luni, sub coordonarea unor profesori de marcă chinezi, iar în momentul în care s-au întâlnit față în față, aceștia au continuat activitatea în echipe multinaționale.

În cadrul lor, elevii au dezvoltat anumite produse de cercetare școlară, în care și-au utilizat abilitățile intelectuale, inovative si de colaborare, iar cu produsele finale au intrat în concurs individual sau pe echipe. La festivitățile de deschidere și închidere ale taberei științifice au ținut prelegeri diferite personalități marcante ale lumii științifice și tehnice mondiale, președinți ai diferitelor organizații internaționale etc.

Una dintre acestea a fost Konstantin Novosiolov, fizician ruso-britanic, care în anul 2010 a câștigat premiul Nobel pentru lucrările sale în studiul grafenului, el conferențiind la debutul taberei și premiind echipele câștigătoare la final”, a arătat Anca Greculeac.

Delegația elevilor a fost alcătuită din: Baluș Eliza Maria, Tofan Ioana, Nicoară Răzvan, Vașcovici Sabin-Vasile, Roșca Bogdan (Echipa Chongqing) și Dochia Tudor, Turculeț Alexandru, Țibichi Gabriel – Ioan, Ungureanu Paul – Andrei, Usatiuc George Iuliu (echipa Naning).

„A fost un boom cultural profund pe care l-am resimțit”

La aproape două săptămâni de la întoarcerea din tabără, ecourile acestei experiențe sunt încă foarte intense printre elevi, aspecte legate de domeniul științific, de interacțiunea cu ceilalți participanți, vizitele culturale, aspecte urbane fiind printre experiențele rememorate de liceeni.

„După un drum de o zi și jumătate, de aproximativ de 30 de ore, ne-am cazat, iar a doua zi am participat la festivitatea de deschidere, un eveniment imens, grandios, care a inclus prezentări ale unor oameni de știință, conferințe și defilarea elevilor participanți. În următoarele zile au urmat ateliere, prezentări, demonstrații referitoare la o anumită temă”, a mărturisit unul dintre elevii Colegiului „Petru Rareș”, care a participat la tabăra din Chonqing,oraș de 28 milioane de locuitori.

Tabăra a încurajat munca în echipă a elevilor internaționali, intreracțiunea, fiecare echipă aprofundând o anumită temă - Creative Bridges, Colorful Creatures sau Smart Bridge Construction.

„A fost un boom cultural profund pe care l-am resimțit pentru că, deși e o țară foarte dezvoltată din punct de vedere tehnologic, China își conservă foarte bine cultura, fiind omniprezentă pentru tot unde mergi. Programul din afara cursurilor a fost deosebit și impresionant. Desigur, m-a uimit dezvoltarea tehnologică, dar și atitudinea oamenilor, care au fost foarte binevoitori și primitori.

Interesant a fost că, dat fiind faptul că chinezii nu văd europeni foarte des, mai ales în ultima zi, când am vizitat o școală, toți au vrut să facă poze cu noi. Pot spune că am fost profund impresionați, am venit îmbogățiți din punct de vedere cultural, chiar vrem să ne reîntoarcem, mai ales că încă ținem legătura cu voluntarii de acolo”, a mărturisit un alt elev de la colegiul sucevean, care a luat parte la tabăra din Nanning.

Un alt coleg de-al său, din aceeași echipă, a povestit: „Pe mine m-a impresionat faptul că acolo toată lumea știe să folosească tehnologia perfect. E integrată complet în viața lor. Am văzut în gară un domn care avea un troller pe care îl folosea drept scuter, un 2 în 1 foarte interesant. Totul e digitalizat și tot e încapsulat în câteva aplicații pe telefon”.

Un program intens – ateliere, conferințe și vizite

Pentru elevi și profesori a fost un maraton de cinci zile, cu program intens de dimineață până seară, un ritm alert al activităților, cu multe necunoscute, elemente frapante, de la transportul în comun la dimensiunea urieșească a campusurilor, de la elemente de cultură, muzee deosebite, la avansul tehnologic remarcabil.

„Vorbim de orașe foarte mari, unul de 7 – 8 milioane de locuitori, celălalt de 28 de milioane. Nu aglomerate însă. Am folosit transportul în comun, trenul, metroul, traficul era bine fluidizat, semafoare inteligente, coordonate, la fel și metroul, venea la timp. Trenurile moderne, curate, au prins și 350 km/ h, am făcut 60 km într-un sfert de oră.

Chiar dacă sunt orașe foarte mari au zone verzi generoase, copaci, nu simțeam că e o junglă de beton. Cât despre universitățile lor... Te simți mic, sunt clădiri și cămine imense. La fel și campusurile, sunt întinse, cu străzi delimitate, străbați campusul folosind autocarul”, a mai povestit un alt elev de la <Petru Rareș>.

Premii

Proiectele dezvoltate în cadrul atelierelor, contribuția elevilor și rezultatele cercetărilor lor au fost premiate, astfel:

Premiul ”Best Maker” - elevul Dochia Tudor; Premiul II în cadrul atelierului de ”Smart Bridges” - Baluș Eliza Maria; Premiul ”Best Presentation” - Baluș Eliza Maria, Tofan Ioana, Nicoară Răzvan, Vașcovici Sabin-Vasile, Rosca Bogdan (echipa Chongqing); Premiul ”Best Teamwork” - Dochia Tudor, Turculeț Alexandru, Țibichi Gabriel – Ioan, Ungureanu Paul – Andrei, Usatiuc George Iuliu (echipa Naning).

„Nu în ultimul rând, tabăra a constituit un excepțional prilej de descoperire culturală a țărilor și regiunilor care și-au trimis participanți. Costume, dansuri și cântece dintre cele mai variate ca format și interpretare s-au reunit într-un fel de spectacol mondial al diversității și respectului reciproc. Experiența nu ar fi fost completă fără interacțiunile avute cu voluntarii chinezi, studenți în marea lor majoritate, cu care elevii participanți s-au împrietenit.

Ca o constantă a acestui spectacol a rămas în mintea tuturor participanților cultura chineză, rigoarea ei și modul respectuos de a-și trata oaspeții. Suntem cu toții, elevi și profesori, extrem de bucuroși că am avut prilejul să participăm la această manifestare și să ținem cu responsabilitate steagul României”, a mai punctat Anca Greculeac.