Să vezi şi să nu crezi!

Președintele Austriei a fost mușcat de câinele Mayei Sandu. Bietul agresor, adunat din milă de pe stradă, va fi fost motivat instinctual de niscaiva resentimente ale românilor față de austrieci. Este invalid, n-are decât trei picioare, dar, oricum, dl. Van der Bellen va trebui să-și facă injecția antirabică, iar prezidenta de la Chișinău să ia seama la proiectul de lege în curs de avizare privind animalele de companie care prevede eutanasierea câinilor ce mușcă oameni. Să sperăm că bietul Codruț va scăpa cumva, dar, oricum, vor trebui legiferate condițiile în care circulă câinii în incinta Președinției. N-ar fi nicicum o lege hazoasă și bizară, câtă vreme pe mapamond s-au semnalat zeci, dacă nu chiar sute, de legi mult mai moțate. Față de rigorile pe care și le auto-impun alții, românii nici nu-și dau seama cât de liberă este ţara în care trăiesc! „Dom’le, la mine acasă, dacă vreau să fluier, fluier!” Dacă vreau să mă sinucid în Palatul Parlamentului, nu mă opreşte nimeni (în Anglia,e interzis). Molfăi gumă? Nu-s oprelişti, poţi să mesteci până-ţi cad dinţii (în Singapore, legea nu îngăduie oriunde și oricând). Timbrele româneşti le lipeşti aşa cum vrei (în Marea Britanie, dacă, Doamne fereşte, aşezi regina cu capu-n jos, eşti acuzat de trădare de ţară). La noi, sari cu paraşuta când ai chef (în Florida, femeile nemăritate ajung la închisoare dacă își permit s-o facă sâmbăta). Nimeni nu mă opreşte, în spaţiul mioritic, să-mi iau nevasta la giugiulit când poftesc (în Minneapolis, dacă răsuflarea unui bărbat miroase a usturoi ori a ceapă, legea îi interzice orice fel de contact sexual cu propria-i soţie, Mustăcioşii noştri n-au nici o oprelişte să-şi manifeste tandreţea pupându-şi galeş consoarta (în Nevada, legea nu permite unui bărbat cu mustaţă să sărute o femeie). Şcolerii români chiulesc de la şcoală pe ruptelea (în Bangladesh, orice elev prins prin târg în afara orelor de curs intră-n puşcărie). Un amic are un chihuahua pe care-l cheamă Boc (pe teritoriul Franţei, intri la pârnaie dacă dai unui porc numele Napoleon). Simplific în continuare şi doar enumăr câteva dintre legile profund nedemocratice în vigoare pe alte meridiane; contrastul cu generoasele şi exemplarele realităţi româneşti sărind în ochi. Iată: în Elveţia este ilegal să trânteşti portiera maşinii. În Myanmar, te pândeşte ocna dacă accesezi internetul. În statul american Florida este interzis orice act sexual cu un porc spinos (în Liban, bărbaţii pot avea raporturi sexuale cu animale femele, dar dacă n-a fost capră ci ţap, te paște pedeapsa capitală). În Carolina de nord n-ai voie să înjuri în prezenţa... morţilor. În Ohio, intri la zdup dacă îmbeţi... un peşte. În statul Vermont, orice femeie care vrea să poarte proteză dentară are trebuință de un acord scris al soţului. În Afganistan, femeile n-au voie să poarte şosete albe – talibanii le consideră prea excitante. În Missouri nu ți se permite să salvezi o femeie dintr-o casă în flăcări dacă sinistrata e îmbrăcată doar în pijama. În Bahrein, legea nu permite bărbaţilor ginecologi să examineze direct „obiectul muncii”, organele genitale ale pacientei le pot vedea doar reflectate într-un sistem de oglinzi. În statul Oregon sunt total interzise înjurăturile şi blestemele în timpul actului sexual – dar numai bărbaţilor, iar în Wisconsin, nu-i voie să tragi cu puşca atunci când partenera se apropie de orgasm. Nu suntem, totuşi, chiar perfecţi, fiindcă, din inerţie legislativă şi din pricina sinistrei moşteniri, la noi se mai practică şi interdicţii pe care alţii le-au abandonat de mult. De pildă, în Danemarca legea permite deţinuţilor să evadeze (în caz că izbutesc, nu li se măreşte pedeapsa). În Marea Britanie, o femeie însărcinată are dreptul să urineze când şi unde doreşte, inclusiv în cascheta unui poliţist. Belgia n-a cenzurat niciodată vreun film porno. În 24 de state americane, femeia câştigă automat divorţul dacă dovedeşte că soţul este impotent (indiferent de vârstă). În Salvador, șoferii prinși băuți la volan sunt aduși în fața plutonului de execuție. În Paraguay duelul este permis – cu o condiție: cei doi combatanți să declare că intră în rândul donatorilor de sânge. În Oxford, statul Ohio, se interzice unei femei să se dezbrace în fața fotografiei unui bărbat. În Franța nu-i îngăduit sărutul pe peronul gării (motivația: pentru a se evita întârzierea trenurilor). În Massachusetts n-ai voie să sforăi cu ferestrele deschise… Și așa mai departe. Câtă vreme imităm cu osârdie subalternă tot ce vine de „afară”, este limpede c-am mai avea câte ceva de completat, adoptat, remediat.