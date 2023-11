Camelia Iordache a condus „Salvați Copiii” Suceava timp de 28 de ani, din 1993 până în 2021, dar a făcut parte din această organizație chiar de la constituirea ei, în 1990, fiind printre membrii fondatori. Timp de 16 ani, a fost chiar, pe rând, vicepreședinte și apoi președinte al organizației naționale „Salvați Copiii”. S-a retras în anul 2021, dintr-un motiv pe care l-a dezvăluit în cadrul podcastului „Interviurile Monitorul”, și s-a dedicat pasiunii sale, fotografia, pasiune care îi aduce liniștea și echilibrul de care are nevoie orice om în viață. A realizat că are înclinații spre fotografie din 2010, când una dintre fotografiile realizate de ea pe teren, în cadrul documentării pentru „Salvați Copiii”, a fost aleasă ca imagine pentru campania națională de strângere de fonduri pentru sinistrații inundațiilor din acel an. Trei fotografii ale ei au fost selectate pentru expoziția din anul 2021, prin care s-a marcat împlinirea a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Japonia, iar alte două instantanee, surprinse la vama de la Siret, au fost promovate de DiCaprio și Sharapova în cadrul campaniei Alianței „Salvați Copiii” pentru suport pentru Ucraina.

Din interviul pe care îl puteți viziona integral pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube al ziarului nostru, puteți afla ce cazuri întâlnite la „Salvați Copiii” au afectat-o emoțional cel mai mult, care au fost eșecurile cele mai dureroase, cum a făcut fotografii cu refugiații ucraineni în timp ce lacrimile îi curgeau șiroaie, cum și-a depășit complexele (timiditatea, imaginea de sine foarte scăzută) și de ce consideră că „Părinții sunt principala problemă a copiilor”.