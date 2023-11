Spectacol

La finele săptămânii trecute, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a organizat Balul Bobocilor, ediția 2023,un prim eveniment al noii generații de liceeni, o seară ce a purtat amprenta talentului și a emoțiilor.

A fost o nouă provocare pentru organizatori și elevi de a-și etala creativitatea și de a pune în scenă un spectacol care să rămână în amintirea spectatorilor și a elevilor care au urcat pe scenă, mai ales a celor care au intrat recent în rândurile elevilor economiști.

Timp de aproape patru ore, organizatorii au invitat spectatorii într-o călătorie captivantă a simbolisticii măştilor, tema propusă pentru spectacolul din acest an fiind „The story behind the mask”. O poveste din ținutul Alandala, cu clovni, regi, prinți și prințese.

„Așa cum ne-au obișnuit în alți ani, au creat un spectacol, o adevărată poveste cu tâlc. Au pornit de la cuvintele lui Dimitrie Cantemir, conform cărora <un mare cifru rezumă lumea întreagă și totul e total altfel decât pare, dar tu toate lucrurile din lume cată a le privi pe dos ca să le vezi drept!>. Ne-au arătat viața ca teatru, lumina din spatele umbrei, oamenii ca actori, cu măști mai mult sau mai puțin vizibile”, au transmis reprezentanții colegiului.

Miss Boboc - Daria Balan, Mister Boboc - Alexandru Păduraru

Competiția pentru titlurile de Miss și Mister Boboc a mobilizat, în acest an, 10 perechi de elevi din clasele a IX-a.

Pe lângă prezentarea deosebită a celor 10 perechi de elevi din clasele a IX-a, care au concurat pentru titlurile de Miss și Mister, spectacolul a oferit momente impresionante de dans, purtând semnătura Bucovina Dance Studio, Nadia Matei, Fusion Flow și elevii din Ecofolclor.

Un moment care a ridicat sala în picioare a fost cel de capoeira, oferit de profesorul Emilian Moncea și echipa sa. Nu au lipsit nici melodiile pe acordurile cărora au cântat Teodora Gălățan, Denisa Spaine, Adriana Lungu și Ariadna Moldovanu.

Întregul spectacol a fost moderat de elevii din trupa de teatru EcoArt, care au adus în prim-plan faptul că fiecare om poartă o mască ce-i ascunde adevăratul caracter și ceea ce contează e dincolo de fațadă. La final au demonstrat că, deși nu e ușor, măștile pot cădea și exact atunci apare „the story behind the mask”.

Au impresionat Nadia Matei, Cosmin Dranca, Emilian Petrea, Alexandru Dumitraș, Alexandra Matei, Nicoleta Bejinariu, Erik Lionte, Ionela Lisnic, Luiza Țugui, Domnica Ilițoi, Daria Sainiuc, Adelina Irina.

Momentul mult așteptat al serii a fost prestația lui Ștefan Costea, în deschiderea căruia au cântat Andrei Acatrinei și Rareș Mihalache.

Titlul de Miss Boboc i-a revenit Dariei Balan, iar cel de Mister Boboc lui Alexandru Păduraru.

Locul II a fost ocupat de Diana Bizubac și Mario Serediuc, locul III - Ruxandra Onișoru și Alexandru Saghin, Miss Popularitate a fost numită Melina Mihalache, iar Mister Popularitate - Iustin Roșca. A fost un adevărat regal oferit cu măiestrie de profesorii organizatori, Angela Rabei, Alina Ciobîcă, Emilian Moncea, Gabriela Dobrescu, Andreea Claudia Andrieș Adriana Busuioc și Andrei Tepșanu.