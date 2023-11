Etapa națională

Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale Satu Mare, la Sibiu, lafaza națională a Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, de unde mai multe echipe ale unității de învățământ s-au întors cu distincții importante, printre care și trei premii I.

Cu premii I au fost recompensate echipajele: Raluca Giurgiu, Alexandru Lupancu, Luiza Schipor; Sabrina Balan, Lorena Marțincu, Patrisia Șerban, din clasa a VII-a; Elisa Dîrja, Denisa Embrișca și Sara Ioneac, din clasa a VIII-a, coordonate de profesoarele Croitor Adelina și Bosovici Daniela.

“Pe lângă acestea, încă patru echipaje ale școlii au câștigat trei premii III și o mențiune la etapa națională. Este singura școală din țară cu un asemenea palmares în cadrul concursului.

Faptul că elevii aleg să participe an de an, iar rezultatele obținute sunt din ce în ce mai frumoase, e semn că activitatea are un impact deosebit asupra acestora. În ultimi ani, participarea elevilor din Școala Gimnazială Satu Mare la Festivalul-concurs național de creație artistică <CDIdei în cărți> a devenit o tradiție”, au transmis reprezentanții școlii.

Elevii își pun în valoare creativitatea și abilitățile practice și artistice

La concursul ”CDIdei în cărți”, elevii participanți au avut la dispoziție o listă de cărți pentru lectură, iar în baza lecturii au realizat un obiect reprezentativ, machetă, afiș sau booktrailer.

„La secțiunea <macheta unei scene reprezentative>, la care elevii școlii din Satu Mare au obținut premiile, participanții formează echipe de câte trei, aleg o carte pe care o citesc împreună, iar apoi, pe baza cărții, construiesc o machetă din materiale reciclate, pe care o prezintă în cadrul concursului. Parcurgând toate aceste etape ale activității, elevii au posibilitatea de a-și dezvolta o gamă variată de competențe.

În primul rând, ei sunt impulsionați să citească, lucrul în echipă îi ajută să-și dezvolte competențele de relaționare, la construirea machetei, au posibilitatea de a-și pune în valoare creativitatea și abilitățile practice și artistice, iar prezentarea orală a proiectului le dezvoltă competențe de exprimare liberă”, a mai transmis conducerea școlii.

Unul dintre echipajele câștigătoare ale premiului I a participat la secțiunea ”limbi moderne”, prezentarea proiectului fiind susținută în limba engleză.

„În contextul beneficiilor pe care participarea la concurs le-a evidențiat, cu siguranță elevii Școlii Gimnaziale Satu Mare vor participa și la următoarele ediții”, au conchis cei de la școala Satu Mare.