Drobul de sare

S-a recuperat deja unul dintre meciurile Israelului, iar celălalt se va recupera astăzi. Înainte de primul, cel din Kosovo, ditamai președintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a văicărit ca soacra aia din povestea lui Ion Creangă că nu-i corect, că suntem dezavantajați, ble-bla-bla, rahaturi. Se referea la faptul că, nefiind dată oficială în calendarul meciurilor internaționale, gazdele nu puteau apela la unii fotbaliști care jucau prin campionate mai răsărite. Așa, și? Astea sunt condițiile, unii cred că sportul e miezul. Nu e. În plus, în toate scenariile pe care ni le făceam, speram din tot suflețelul nostru tricolor ca în ultimul meci Elveția să fie calificată și s-o lase mai moale. Ceea ce n-ar fi fost corect pentru ceilalți contracandidați, dar așa e de când lumea, în ultima etapă ăia cu sacii-n căruță mai comit câte una. Să ne amintim ce se întâmpla pe vremuri în Seria A și B. Oricum, e mai mult o dorință. Fapt e că penibila tânguire nici măcar n-a avut acoperire, kosovarii punând osul pe un teren ca un câmp cu tranșee, în timp ce israelienii erau poate cu gândul la tranșeele alea adevărate. În fine, simplificând calculele, diseară ne-ar avantaja o victorie a Elveției, fără ca asta să ne scutească de griji. Orice ar fi, nu trebuie să pierdem meciul direct cu Israelul, altfel vom testa pe pielea noastră cât de neutri sunt elvețienii.

* * *

Deocamdată nu suntem prea răsfățați la Turneul Campionilor la tenis. Alcaraz nu mai bate pe nimeni, dar se plânge că e prea rapid terenul. Păi sigur că e, de-aia nu l-a câștigat niciodată Nadal! Tsitsipas, care zicea că e bine-sănătos, a reușit să-i reteze orice șansă lui Hurcakz, care a făcut degeaba mușchi prin sălile de forță ale arenei din Torino. Dacă s-ar fi retras înaintea meciului cu Rune, nu la prima pauză de scaun, polonezul intra cu șanse. Așa, o să experimenteze și el un meci cu Djkovic la Turneul Campionilor, poate chiar va încerca să-l încurce. Depinde de ceea ce se va fi întâmplat aseară între Djokovic și Sinner, o victorie a sârbului calificându-l înaintea ultimului meci din grupă. Azi avem meciul ultimei șanse pentru Alcaraz și Rubliov, iar seara duelul coloșilor dintre Medvedev și Zverev.