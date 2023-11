Detalii anchetă DNA

Vasile Rîmbu, fostul manager al Spitalului Județean Suceava și candidat pentru funcția de primar al municipiului Suceava din partea PSD, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, după cum a anunțat Monitorul de Suceava acum câteva zile.

În același dosar a mai fost trimisă în judecată și Dana Mihaela Mamciuc, șefa Serviciului Juridic din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava la acea dată, în primăvara lui 2020.

Succint, Rîmbu este acuzat că a încercat să obțină informații nepublice din ancheta deschisă la acea dată deja de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, în dosarul privind infectările masive cu Covid, în Spitalul Județean, la debutul pandemiei.

În martie 2022, procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Dosarul viza modul în care conducerea spitalului a gestionat pandemia, sub acuzația că din cauza nerespectării regulilor de prevenire s-a ajuns la extinderea masivă a virusului în spital și în comunitate.

Fostul manager ar fi contactat-o pe jurista spitalului prin intermediari și ar fi cerut date din documentele prin care anchetatorii solicitau informații.

Colegii de la Europa Liberă România au scris un articol în care au detaliat cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice dintre jurista de la spital și fiica lui Vasile Rîmbu.

Prima dintre ele avea acces la solicitările formulate de procurori către Spitalul Județean Suceava.

Interceptări din dosarul Direcției Naționale Anticorupție, publicate de site-ul romania.europalibera.org:

Jurista: Are două capete: „zădărnicirea combaterii bolilor” și ”abuz în serviciu”… Așa este în ordonanța de, în ordonanță.

Fiica lui Vasile Rîmbu: Da, da, da!

Jurista: Eu am avut solicitate foarte multe documente, nu am avut posibilitatea să le comunic din 25 martie până la data prezentă, decât o mică parte. Le-am adus la cunoștință că-mi este imposibil să fac aceste comunicări pentru că nu există resursă umană disponibilă care să pregătească aceste înscrisuri.

Fiica lui Vasile Rîmbu: Îhî!

Jurista: Și că, practic, îmi este limitată capacitatea de asigurare a asistenței medicale, pentru că ei mi-au cerut și foi de observație foarte multe.

Fiica lui Vasile Rîmbu: Îhî!

Jurista: … a pacienților! Eu am dedus de aicea că problema… zic eu, ”problema”… ei vor să verifice că… foarte mulți pacienți au decedat pe secții, nu în ATI …

Fiica lui Vasile Rîmbu: Îhî, da.

Jurista: Așa. Și mi-au cerut foile de observație a pacienților decedați pe secții. Eu nu am avut… în secțiile alea sunt contaminate și le-am invocat că eu nu cunosc la data respectivă… că nu cunosc protocolul nou privind decontaminarea și alte chestii…

Fiica lui Vasile Rîmbu: Să… ei, astea-s… astea-s…. da… o să fie date... (neinteligibil)...

Jurista: ăăă… oricum, eu comunic cu ei…

Fiica lui Vasile Rîmbu: ...necesare…

Jurista: Da… eu oricum comunic cu ei doar pe format electronic! Ei nu primesc niciun document de la noi…

Fiica lui Vasile Rîmbu: Îhî…

Jurista: …totul scanez și trimit pe mail! Și am dat… partea asta de… ne-au cerut ei acuma, ultima dată… contractul de la prestatorul servicii epidemiolog… ăăă… structura compartimentului, fișele de post, contractele de muncă…

Fiica lui Vasile Rîmbu: Da, e normal…

Jurista: Îhî…

Fiica lui Vasile Rîmbu: …toate documentele…

Acestea sunt interceptările apărute în presă, interceptări care au o relevanță în dosar, însă nu par a fi decisive ca probatoriu, cel puțin fiica lui Rîmbu vorbind foarte puțin în cadrul conversației.

Potrivit datelor transmise oficial de DNA, Vasile Rîmbu, ”la data faptei manager suspendat al Spitalului Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

În același dosar a mai fost trimisă în judecată și Dana Mihaela Mamciuc, șefa Serviciului Juridic din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava la acea dată, în primăvara lui 2020. Ea fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.