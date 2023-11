Omul potrivit

O fetiță în vârstă de 2 ani, care s-a înecat cu mâncare și nu mai putea să respire, în timp ce se afla cu familia într-un supermarket, a fost salvată de intervenția promptă a unui medic ATI de la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, care era la cumpărături. Cazul ne-a fost semnalat de unul dintre cititorii noștri, care ne-a trimis pe WhatsApp și imagini de la fața locului. Din imagini am identificat-o pe doctorița Violeta Ștefan, medic primar ATI.

Contactată telefonic, dr. Ștefan ne-a relatat că sâmbătă după-amiază a fost la cumpărături și, în jurul orei 17.00, tocmai se pregătea să plece, când a auzit țipete. "Inițial nu am știut cum să reacționez, am întrebat câțiva oameni din jur ce s-a întâmplat, dar n-au știut să-mi spună. M-am gândit că poate îi este rău cuiva și am decis să mă întorc. Atunci mi-a zis cineva că un copil s-a înecat", a povestit doctorița.

A mers imediat la copil și a văzut că era întins pe o masă, vânăt la față. "Am întors-o, am lovit-o între omoplați și mă gândeam să încep masajul cardiac, dar a eliminat fragmentul de aliment și nu a mai fost necesar, a început să respire. Până au venit colegii de la Ambulanță am stat cu mâna pe puls și am supravegheat-o", a spus medicul. În tot acest timp în jur era vacarm de nedescris. Mama era în stare de șoc, tatăl nu înțelegea că fetița și-a revenit și toată lumea își dădea cu părerea, după cum ne-a relatat un martor ocular.

"Le spuneam că sunt doctor, să aibă încredere, dar greu a fost. Important e că este bine copilul. Dacă nu se intervenea imediat, ar fi fost o tragedie. Am întrebat ulterior colegii din UPU, mi-au spus că fetița și-a revenit complet, era veselă și a plecat acasă. Și că tatăl mi-a transmis mulțumiri și urări de sănătate", a mai spus dr. Violeta Ștefan.