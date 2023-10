Suceveanul Alin Conache a reușit, la doar 21 de ani, să fie cel mai bun marcator al României la Campionatul Mondial de Rugby, care se desfășoară încă în aceste zile în Franța. Modest și cu foarte mult bun-simț, el nu face mare caz din această performanță, punând pe prim-plan reușitele echipei, și nu cele individuale.

Alin Conache provine dintr-o familie în care tatăl, Vasile, dar și frații săi mai mari, Tibi și Gabi, au jucat rugby. Primul antrenor i-a fost chiar tatăl lui, Alin începând să joace rugby la vârsta de 6 ani. A atras atenția asupra sa încă de când activa la juniori, la CSȘ Gura Humorului, cu care a câștigat nu mai puțin de trei titluri de campion național, la categoriile Under 15, Under 16 și Under 17. A urmat promovarea la echipa de seniori din Gura Humorului și apoi transferul la SCM Timișoara, una dintre forțele rugbiului autohton. Evoluțiile foarte bune de pe teren l-au adus la echipa națională, unde a debutat pe 4 februarie 2023.

Din interviul pe care îl puteți viziona integral pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube al ziarului nostru, puteți afla cum l-au influențat pe Alin stagiile de pregătire pe care le-a efectuat în Noua Zeelandă și în Franța, ce a simțit când a fost convocat prima dată la echipa națională, de ce a ratat prima lovitură de pedeapsă din meciul cu Tonga și ce l-a ambiționat să lucreze mai mult la sală, pentru a-și crește masa musculară.