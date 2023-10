Criză de locuri

Județul Suceava se confruntă cu o lipsă acută de locuri în cămine pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, mai ales dacă seniorii suferă și de boli asociate vârstei, sunt la pat și nu mai pot avea singuri grijă de ei. La nivelul întregului județ există 15 cămine pentru vârstnici, dintre care patru publice și 11 private. Pentru persoane cu dizabilități sunt 16 cămine, dintre care 14 sunt publice și două private.

Un aspect foarte important este că centrele de recuperare și reabilitare publice (de stat) sunt doar pentru persoane încadrate într-un grad de handicap și toate sunt prinse în proiecte de închidere.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Nicoleta Daneliuc, a subliniat că în județul Suceava au funcționat cele mai mari centre de acest tip din țară. De exemplu, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna are o capacitate de 170 de locuri, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică - 390 de locuri, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Zvoriştea - 92 de locuri, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorâta - 78 de locuri. Actuala legislație prevede că centrele pentru persoanele adulte cu dizabilități pot avea o capacitate de maximum 50 de locuri, astfel că toate unitățile menționate au intrat în program de restructurare. Asta înseamnă că o parte dintre beneficiari vor fi transferați în locuințe protejate sau în centre rezidenţiale organizate de către autorităţile publice locale, iar unii vor fi reintegrați în familii, acolo unde există această posibilitate.

Aceste centre nu au nici locuri disponibile, nici liste de așteptare, solicitanții sunt dirijați din start către centrele private licențiate și către cele ale primăriilor.

În căminele private, costurile pentru un vârstnic sunt între 2.000 și 5.000 de lei lunar

La centrele private, sumele pe care trebuie să le plătească oamenii sunt cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, însă pentru a obține un loc trebuie să se înscrie pe o listă de așteptare. Am contactat câteva astfel de centre pentru a afla în ce condiții pot fi accesate.

La Centrul rezidențial pentru bătrâni "Geana" din localitatea Vama, administratorul Florin Mîndrilă ne-a spus că deocamdată nu sunt locuri și pe lista de așteptare sunt înscrise trei persoane. Potrivit acestuia, căminul are 60 de locuri, dintre care 50 sunt ocupate la acest moment; un etaj se află în renovare. Costul este între 4.500 și 5.000 de lei lunar.

La Căminul pentru persoane vârstnice „Casa Victor” din Ilișești, doctorul Ștefan Pușcașu ne-a declarat că numai în acest an s-au înscris 40 de persoane pe lista de așteptare. Este destinat doar bătrânilor de care nu mai are cine să aibă grijă, nu are compartiment pentru îngrijiri paliative. Costul este de 3.000 de lei/lună, dar medicul spune că sunt și cazuri sociale, care achită doar 1.000 de lei/lună. Căminul are 38 de locuri, marea majoritate în camere cu două paturi, dar este și o cameră cu patru locuri, în care locuiesc vârstnici imobilizați la pat. „Intenționăm să facem un proiect de extindere pentru că nevoile sunt foarte mari”, a spus dr. Pușcașu.

Casa Seniorilor "Viața Bună" din Gura Humorului are 54 de locuri, de asemenea majoritatea în camere cu două paturi, destinate vârstnicilor. Administratorul Mircea Mîrza a precizat că pe lista de așteptare sunt înscrise 7 persoane, iar costurile sunt de 100-150 de lei/zi.

La Căminul de bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava sunt la acest moment cazați 85 de vârstnici. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava, a declarat că în medie oamenii plătesc 2.000 de lei, maximum 2.500 de lei, dar „sunt și cazuri de gratuitate” și vârstnici care plătesc până la 85% din pensie. Lista de așteptare cuprinde 46 de persoane. „Peste tot sunt liste înfiorător de mari, se vede că bătrânii nu-și mai găsesc loc acasă”, a spus cu tristețe preotul. Acesta a afirmat că arhiepiscopia are în lucru un proiect pentru un nou cămin, cu o capacitate de peste 100 de locuri.

Un alt centru din municipiul Suceava, „Sf. Mucenic Zenovie Doctorul”, oferă doar servicii de îngrijiri paliative. Managerul Ioan Crap a spus că și aici există listă de așteptare, de aproximativ 10 persoane. Căminul are 43 de locuri, în saloane cu două paturi și rezerve cu un pat, majoritatea pacienților fiind persoane afectate de demență. Costurile sunt de 140 de lei/zi. „Nevoia mare de locuri în astfel de centre reflectă și starea de sănătate a populației. Noi vrem să asigurăm aici servicii la cele mai înalte standarde”, a spus Ioan Crap.

Menționăm că în toate centrele menționate oamenilor le sunt asigurate cazarea, masa și asistență medicală permanentă. În nici unul dintre aceste cămine nu au fost găsite nereguli cu ocazia diverselor controale.

În ceea ce privește centrele medico-sociale gestionate de primării, acestea au de regulă dificultăți în asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. Numărul de angajați care se ocupă de bătrâni ar trebui să fie egal cu cel al beneficiarilor – îngrijitori, personal calificat, bucătar, personal medical, pază etc. Dacă sunt persoane imobilizate este nevoie de și mai mulți angajați. La cheltuielile cu salariile se adaugă cele cu utilitățile și asigurarea condițiilor decente de trai pentru beneficiari, care de obicei sunt persoane din localitățile respective, cu venituri relativ mici. În mod normal, aceste unități medico-sociale ar trebui să se susțină cu ce plătesc seniorii, dar în realitate în puține comunități acest lucru se și întâmplă.