Delicatese (nu doar culinare) (22). Elogiu prostiei

Femeie.” - Ai iubit-o, nu-i așa? / El a oftat... / Cum pot să vă răspund? Era nebună... / Dumnezeule, cât era de nebună, în fiecare zi era o femeie diversă. / Câteodată întreprinzătoare, câteodată jenantă. / Câteodată exuberantă, altădată timidă. Nesigură dar și determinată. / Dulce și arogantă. / Era o mie de femei în una, dar mirosul era întotdeauna același: inconfundabil. / Aceasta a fost singura mea certitudine în ceea ce o privea. / Când zâmbea, știa că mă putea fraieri cu zâmbetul acela. / Când zâmbea, nu mai înțelegeam nimic. / Nu mai puteam să vorbesc sau să gândesc. / Nimic, zero. Exista doar ea acolo. / Era nebună, o nebună! / Uneori plângea. / Se spune că în acest caz femeile vor doar o îmbrățișare. Nu. Ea era nervoasă. / Nu știu unde este acum, dar pun pariu că încă este în căutare de vise... / Era nebună, o nebună! / Dar am iubit-o până la nebunie. (Charles Bukowski)

Sfaturi(2). Sfaturi apărute într-o revistă a cărei rubrică gastronomică o ţinea Păstorel: 1. Dacă cineva îți pune întrebări când ești cu gura plină, fă-l să aștepte. 2. Nu duce paharul la gură înainte de a te fi șters (șervețelul nu-i un ornament) și cu atât mai puțin dacă n-ai terminat mestecarea. Urmele de alimente pe pahar sunt dezgustătoare. 3. Nu introduce cuțitul în pește (afară de cazul că ți s-a pus tacâm special), nici în tocătură. În ambele cazuri, furculița și o bucățică de pâine sunt suficiente. 4. Nu tăia coaja oului cu cuțitul. Urmele lăsate strică apetitul celorlalți. Servește-te de lingurița cu care ai să mănânci oul. 5. În nici o împrejurare și sub nici un motiv nu băga cuțitul în gură: e fioros! Brânza, după ce o tai, o așezi pe pâine și-o duci la gură (cearcă numai, și o să vezi că poți). 6. În afară de pâine, crenvurști, sparanghel, prune, ridichi de lună și încă vreo câteva alimente care se bucură de privilegii, nu mânca nimic cu mâna. A decupa o pasăre sau a curăți un fruct se învață într-o singură ședință (în câteva luni de dresaj învață asta până și o maimuță de specie inferioară).

Bine și rău.Un citat în care cred și de asta mi-e milă de cei care se cred infailibili pe lumea asta și se cred ocoliți de nenoroc! "Eu zic că pe lumea asta și binele ți se întoarce. Și nu neapărat de la cei cărora le-ai făcut bine. Și răul ți se întoarce. Ți se întoarce poate de la cineva căruia i-ai făcut bine. Aici nu este reciprocitate. Dar sunt convinsă că ți se întoarce și binele, și răul. Și mai ales răul. Nu cred că rămâne ceva nepedepsit pe lumea asta. Ceea ce ne închipuim noi că este Iadul, cred că nu trebuie să ne gândim la o viață viitoare pentru că el este aici pe pământ. Mă rog, măcar o “secție”, ca să zic așa. Un “compartiment” este și aici." (Ileana Vulpescu)

Mode.”Să nu uităm că, de fapt, tot ce e vechi azi a fost nou cândva. Când au ajuns cartoful și porumbul în Lumea Veche, totul părea inedit (dar, chiar, ce se mâncase pe meleagurile astea până atunci, în afară de terci de mei?!). Iar în Lumea Nouă, bunăoară la 1872, tineretul se dădea în vânt după lapte cu ciocolată (inițial, întâmpinată reticent în State) sau după root beer (băutură nealcoolică aromată cu sirop din extract de rădăcini de lemn dulce și dafin american, nucșoară, anason, melasă etc). Or, în 1876, când, la Târgul Mondial din Philadelphia, au apărut bananele, care se vindeau ambalate la bucată, ca să nu se poată face oarece comparații discutabile legate de forma fructului, și erau consumate în farfurie, cu tacâmuri!” (zilesinopti.ro)

Dragon în flăcări de dorință(China). Nimeni nu-i poate întrece pe chinezi în inventivitate culinară (și lingvistică!). Dragon în flăcări de dorință sună… apetisant? Dacă nu știi ce mănânci, poate. Dar dacă afli că în farfurie ai... penis de iac?! Eiiii!?

Semi (poveste). - Te vreau, iubito... aproape ca-n povești... - Cum adică... "aproape"? – Păi... te vreau capră, dar ...fără iezi!

Elogiu (prostiei!). 1. Reputatul post de televiziune britanic BBC a difuzat un reportaj detaliat despre recolta foarte bună de spaghete din livezile de arbori de spaghete din Elveția. Reportajul a avut un succes uriaș, sute de telespectatori au sunat la redacție întrebând cum ar putea obține și ei un copac de spaghete să-l planteze în curte. 2. În 1962, la postul național de televiziune suedez, doi fizicieni au explicat audienței cum își pot face singuri televizoare în culori dacă întind un ciorap de damă, de nailon, peste ecran. Ei au descris în termeni științifici cum are loc refracția luminii în fibrele de nailon, exact ca-n tubul catolic al televizoarelor în culori. A urmat un val de reclamații furioase din partea telespectatorilor dezamăgiți că metoda n-a funcționat. 3. În 1976, un reputat astronom britanic a explicat la Radio BBC 2 că, din cauza unei alinieri istorice între planetele Pluto, Jupiter și Terra, gravitația pe pământ urmează să fie redusă în mod semnificativ. Astronomul le-a cerut ascultătorilor ca fix la 9:47 să sară ca să experimenteze imponderabilitatea la ei acasă. Liniile telefonice s-au umplut ulterior de ascultători care au descris convingător că ei au simțit reducerea gravitației, exact la ora precizată. 4. În 1998, lanțul american de fast-food Burger King a publicat reclame în toate marile ziare pentru a anunța că a pus în vânzare hamburgerul pentru stângaci, în care toate ingredientele și condimentele sunt rotite cu 180°, astfel încât să se poată bucura de ele în mod corect și stângacii. S-au format cozi mari. Clienții voiau să se asigure că primesc hamburgerul corect și că nu se încurcă comanda lor – hamburgeri pentru stângaci să fie livrat dreptacilor. 5. În 1998, într-un jurnal științific din statul american Alabama a apărut un articol în care se relata că Parlamentul urmează sa redefinească valoarea numărului PI de la 3,14159 etc. la 3, la cererea bisericii și ca să fie de acord cu valoarea precizată în Biblie, prin Sfânta Treime. Parlamentul local a fost inundat de telefoane furioase ale alegătorilor care au cerut deputaților să lase pe PI în pace! 6. În 2013, armata americană a anunțat că începe să înroleze și pisici, nu doar câini, în rândul trupelor speciale. Anunțul publicat în Jurnalul Oficial al armatei preciza că se caută pisici sănătoase, agile şi capabile să sară cel puțin 2 m și jumătate înălțime, care vor fi folosite și antrenate să zgârie, să muşte şi să scuipe inamicii. S-au primit sute de oferte.