Documentar

După ce a fost inclusă într-un top al celor mai bune supe din lume, ciorba rădăuțeană a devenit şi subiect de documentar pe Netflix.

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător și regizor al seriei „Flavours of Romania”, o prezintă într-unul dintre episoade pe Cornelia Dumitrescu, cea care a inventat în urmă cu mai bine de 40 de ani celebrul preparat.

„Am venit azi, la Rădăuți, ca s-o cunosc și să iau rețeta oficială a faimoasei ciorbe rădăuțene direct de la sursă. Inițial nu aveam de gând să ne oprim la Rădăuți, dar când am văzut indicatorul și mi-am dat seama că aici s-a născut ciorba rădăuțeană am făcut un mic ocol și am privilegiul de a fi cu doamna care a inventat această rețetă”, spune Charlie Ottley la întâlnirea cu bucătăreasa din Rădăuți.

În secvența publicată pe pagina de Facebook a celor de la Netflix, Charlie Ottley, britanicul îndrăgostit de România, spune că ciorba rădăuțeană a fost votată în topul primelor supe din lume: „Acesta este un lucru minunat pentru România și a fost creat de această femeie”.

Renume internaţional pentru gustul său unic

În timp ce pregătește sub ochii lui apetisanta ciorbă, Cornelia Dumitrescu îi explică lui Charlie Ottley: „Pentru ciorba rădăuțeană avem nevoie de piept de pui, dar cu os, să fie supa concentrată, bună. Legume: ardei, țelină, morcov, ceapă, pătrunjel. După ce fierbem carnea cu legumele toate, scoatem carnea, strecurăm supa și pregătim rezonul, ce avem de pus în ciorbă: ouă, smântână, un pic de făină, oțet, usturoi și sare”.

”Mama” ciorbei de burtă, Cornelia Dumitrescu, a inventat preparatul pe când era bucătar-șef al restaurantului ”Nordic” din Rădăuți, acum devenit restaurant ”Național”. A făcut ciorba prima dată pentru familia sa, folosind carne de curcan, de la păsările pe care le creștea în gospodărie și a servit-o, mai apoi, și în restaurantul în care lucra ca bucătar-șef.

Ciorba rădăuțeană și-a căpătat locul potrivit și la nivel mondial, după ce Taste Atlas a realizat un clasament al celor mai bune supe din întreaga lume în aprilie 2023, iar ciorba rădăuțeană a fost plasată pe locul 12. În clasament au fost integrate și șase supe românești, dar ciorba rădăuțeană a fost de departe printre cele mai apreciate, cu un punctaj de 4,6 din 5. Ciorba rădăuţeană și-a câştigat un renume internaţional pentru gustul său unic şi pentru că e un preparat sănătos, cu un conţinut scăzut de calorii.

De partea cealaltă, trebuie să menționăm că Charlie Ottley este jurnalistul străin care a promovat foarte mult România prin documentarele sale.

În documentarul Netflix „Flavours of Romania” (sezonul 1 și 2) străbate regiuni istorice ale României pentru a prezenta gastronomia, cultura și natura locului, în efortul de a promova conservarea acestora.