Știința pentru toți

Lumea extraordinară a științei poate fi descoperită de cei curioși și pasionați, copii și adulți, în cadrul unei noi ediții a Nopții Cercetătorilor Europeni, care va avea loc vineri, de după-amiază până în noapte, pe platoul din fața Universității ”Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava, precum și în cursul zilei de sâmbătă în alte trei orașe din apropiere.

Evenimentul, desfășurat sub tema „ReCoNnect – Research for Health”, aduce zona de cercetare de excelență din România în fața publicului larg și se concentrează pe modul în care știința poate contribui la creșterea bunăstării comunităților, prin dezvoltarea de soluții pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. În toate cele 20 de orașe care găzduiesc evenimentul organizatorii au pregătit zone de jocuri, concursuri cu premii, experimente, dezbateri sau conferințe pe teme de interes în cercetare. Cele mai mari institute de cercetare și unele dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România și-au unit eforturile în acest an pentru a oferi o experiență spectaculoasă publicului.

La Suceava evenimentul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus și se va desfășura vineri, 29 septembrie, între orele 16:00-22:00 în fața Corpului A al USV și sâmbătă la Solca, Siret și Târgu Neamț. Pe lângă reprezentanții celor 11 facultăți ale USV, Observatorul USV, Casa de Cultură a Studenților USV și Radio USV, la eveniment vor participa și echipe de elevi de la colegii naționale din municipiul Suceava și orașe din județ, școli gimnaziale, precum și alte instituții din județele Suceava și Neamț.

Ediția din acest an a Nopții Cercetătorilor Europeni este organizată de un consorțiu din care fac parte Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul de Științe Spațiale, Institutul de Fizică Atomică, Universitatea din București, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Multe dintre evenimentele organizate în cele 20 de locații din întreaga țară vor fi transmise și online, pe Facebookși Youtube, canalul Comunitatea Educație pentru Știință.