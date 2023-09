Deși nici nu s-a dat ora înapoi, nici măcar septembrie nu s-a terminat, teoretic s-a scurs o treime din sezonul regulat al campionatului nostru cel de toate etapele. Asta ar însemna 10 etape, doar că diverse cluburi obosite au cerut să fie lăsate să se pregătească de Liga Conferinței, astfel că au sărit niște meciuri din competiția internă. Și oricum au avut soarta ”Dinamoului” lui Borcea, adică au rămas pe dinafară. Foarte interesant, ba chiar învățătură de minte, când una dintre echipe n-a putut amâna o etapă, a câștigat meciul! Este vorba de Farul, care i-a aplicat o corecție Craiovei lui Rotaru. Poate nu e chiar în regulă să o identific așa, dar să zicem că e un fel de a face cunoscut cine este adevăratul responsabil pentru haosul de pe banca tehnică a echipei oltene. A ajuns patronul ăla responsabil (acum cu alt sens) din Bănie să-l taloneze pe concitadinul Mititelu la concursul de parodie a patronilor de fotbal. E bătaia de pe locul 2, căci campion peren rămâne Becali. Dar să revenim la bilanțul parțial al treimii de sezon regulat. FCSB e singura echipă perdantă în Europa care și-a jucat restanța, aproape perdantă și ea (egal cu Hermannstadt în deplasare), de unde putem risca o concluzie, anume că mai bine o juca la vremea ei. Dar chiar și așa, FCSB este plasată mai bine ca oricând în ultimul deceniu în fruntea plutonului. Are o singură înfrângere și un singur egal, adică 25 de puncte din 30 posibile, randament 83,33% ! Un parcurs de titlu, fără îndoială, doar că ne mai temperează înjumătățirea punctelor înainte de play-off. Am eu o teorie a mea că s-a decis undeva că e rândul FCSB în sezonul ăsta, fiind an megaelectoral, iar niște ciolaci vor să bage capul în poză. Să nu uităm cine a dat poruncă pentru ca FCSB să joace în Ghencea... O vreme, CFR Cluj a părut că ține trena liderului, doar că rezultatele au fost înșelătoare, existând impresia că trupa lui Mandorlini a recoltat mai mult decât a semănat. S-a văzut asta inclusiv la derby-ul vișiniu, însă CFR e încă bine plasată dacă își câștigă restanța. Podiumul e completat de Rapid, care ia fața Universității Craiova doar la golaveraj, dar este echipa cu stabilitate pe termen lung, deci cu bază de creștere. Aproape de ele poate veni Sepsi, care are două restanțe, însă e într-o pierdere teribilă de turație. Ar rămâne un singur loc de play-off pe care se bat câteva echipe, dar pe care le voi include în partea a doua a bilanțului parțial, laolaltă cu cele care suflă greu.