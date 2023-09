Incluziune

Elevii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au primit marți, 26 septembrie, o lecție importantă despre altruism, empatie și motivație, oferită de trei tineri în scaun cu rotile și specialiști care lucrează cu persoane cu dizabilități.

Bogdan Pilat, kinetoterapeut în cadrul clinicii Nucleum, le-a vorbit tinerilor despre egalitate, incluziune și neajunsurile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

Acesta le-a prezentat tinerilor cazul unui pacient fictiv, în scaun cu rotile, dar inspirat din multele cazuri reale pe care le-a întâlnit, provocările și situațiile deseori absurde de care acesta se lovește în viața de zi cu zi (sistemul medical, dreptul muncii, etc).

„Un lucru pe care nu mi l-a zis nimeni este că o să mă pot descurca singură”

Reprezentanții liceului au dorit să promoveze incluziunea acestor persoane vulnerabile și să le inspire liceenilor valori precum altruism, empatie și respect.

Aceștia au invitat-o pe Sorina Amariței, o tânără în scaun cu rotile, să le vorbească liceenilor despre experiența sa și cum ar trebui ei să se comporte cu persoanele cu deficiențe.

Sorina a rămasîn scaun cu rotile în urma unui accident rutier produs acum mai bine de 7 ani, ea fiind pasageră pe bancheta din spate într-o mașină de ocazie. Între timp ea a absolvit Facultatea de Psihologie și este psiholog clinician și psihoterapeut în supervizare.

”În prezent fac un curs de formare în psiho-oncologie pentru că îmi doresc să lucrez într-un spital. După accident, eram foarte afectată emoțional de ceea ce s-a întâmplat pentru că m-am trezit dintr-o dată că nu mă mai pot mișca. Faptul că nu a fost acolo un psiholog, cineva din personalul medical care să spună <E rău acum, dar va fi mai bine> m-a determinat să studiez psihologia și să-mi doresc să lucrez într-un spital pentru a putea primi ajutorul pe care eu nu l-am primit.

Din păcate, personalul medical nu spune nimic, eu am aflat multe lucruri atunci de pe internet. Un alt lucru pe care nu mi l-a zis nimeni este că mă pot descurca singură. Eu credeam că viața mea s-a terminat atunci”, a povestit Sorina.

Aceasta a mai povestit despre interacțiunea cu oamenii, despre situații de nedorit pentru persoanele care sunt în astfel de situație: „Vrem să fim considerați oameni normali. Am avut o colegă de la facultate care mi-a zis <Dacă eram în locul tău, m-aș fi aruncat de la etaj”, o remarcă complet nepotrivită să o faci unei persoane cu o dizabilitate. Mai vin doamne care își exprimă compasiunea, mai ales oameni în vârstă. Un comportament normal este ceea ce dorim, dacă poți să ne oferi ajutorul într-o situație e ok, dacă nu, nu”.

La rândul său, Andreea, o altă tânără aflată în scaun cu rotile care a fost prezentă la întâlnirea de marți alături de soțul său, Ciprian, tot în scaun cu rotile, a completat: „Mesajul este că suntem la fel, suntem parte din această societate, nu mai e ca acum mulți ani în urmă când astfel de persoane rămâneau izolate în casă. Să privim normal acești oameni, dacă au nevoie de ajutor îl putem oferi civilizat.

Eu am început Facultatea de Drept la Iași, unde am făcut o cerere pentru a asigura accesul persoanelor cu cărucior, o rampă mai exact, cerere care a fost refuzată. Am venit la Suceava, unde am avut parte de mai multă înțelegere și unde am și absolvit”.

Săptămâna Europeană a Sportului, la Colegiul Alimentar

Activitățile de marți, reunite sub sloganul „Ziua incluziunii prin sport”, fac parte dinSăptămâna Europeană a Sportului, marcată în premieră în acest an la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

Prof. Maria Reuț, director adjunct al colegiului, a menționat că activitățile de marți promovează diversitatea și incluziunea.

După întâlnirea din aulă, elevii au avut la dispoziție mai multe scaune cu rotile și au putut experimenta câțiva „pași” din postura unei persoane imobilizate.

„Astăzi a fost despre oamenii speciali de lângă noi, despre drepturi și inechități, despre empatie, despre altruism, despre cum ne poate uni sportul, despre cum să ne deschidem unii față de alții fără frici și prejudecăți.

Ziua de astăzi a fost (și) pentru mine o lecție despre adevăratele valori omenești”, a mai completat prof. Maria Reuț.