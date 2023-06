Nimic nu i-a oprit

A XVI-a ediție a Festivalului Bujorului de Munte de la Șaru Dornei a stat sub amenințarea ploii, dar nici măcar acest aspect nu a putut sta în calea distracției de sâmbătă și duminică. Parada cailor și caleștilor a fost una extrem de apreciată de invitați și de publicul prezent, dar și celelalte numere artistice, fie că a fost vorba de muzică populară sau muzică ușoară.

Momentul culminant al festivalului a fost duminică la amiază, când pe scenă au urcat primarul Cătălin Iordache și invitații acestuia. În prealabil, pe scenă a urcat Fanfara ”Trandafirul” din Calafindești, care a întreținut atmosfera, așa cum o face de ani de zile.

Primarul din Șaru Dornei a ținut să aducă mulțumiri deputatului Angelica Fădor, care a fost prezentă la eveniment.

”De această dată nu am să vă cer nimic, dar vreau să vă mulțumesc public pentru că sunteți alături de noi și la fiecare proiect pe care le-am realizat sau îl avem în derulare ați pus umărul și s-a cunoscut. Doresc ca această frumoasă sărbătoare să se repete ani și ani de zile. Vreau să felicit acele cupluri care împlinesc 50 ani de căsnicie și pe toți cei care vor să se distreze la acest festival. Mulțumiri sponsorilor care au făcut ca această sărbătoare să fie una frumoasă, și chiar dacă se anunță ploi trebuie să ne simțim bine cu toții”, a spus primarul Cătălin Iordache.

Parlamentarul sucevean prezent la eveniment a spus că vine ”cu drag și de drag” la Șaru Dornei, iar această comună este cea mai frumoasă din județ. ”Nu este greu să pornești o manifestare, ci este extrem de greu să menții la un anumit nivel o astfel sărbătoare și să aduci de fiecare dată un plus în organizare. De aceea, vă felicit pentru acest eveniment, dar și pe ceilalți care sunt implicați, de la consilieri locali și până la echipa din primărie. An de an, la Șaru Dornei sunt lucrări care nu pot fi contestate, fie că vorbim de lucrările care se realizează la școală, fie că vorbim de centrala termică, de căminul cultural sau de alte investiții, în spate stă munca unei întregi echipe, coordonată de domnul primar. Acest festival are meritul de păstrare și etalare a costumelor populare, a tradițiilor și obiceiurilor pe care fiecare dintre dumneavoastră ați reușit să le transmiteți din generație în generație”, a arătat Angelica Fădor.

Andrei Mazăre, primarul din Dorna Arini, a glumit pe seama celei mai frumoase comune din județ: ”Recunosc că Șaru Dornei e o comună mai frumoasă, dar cu condiția să dați o porție de mici. Eu sunt mai nou venit în administrația locală, dar sper într-o colaborare cât mai bună, atât cu doamna deputat, cât și cu domnul primar, iar experiența lor m-a ajutat foarte mult”.

În afara momentelor artistice, oamenii prezenți la Festivalul Bujorului de Munte de la Șaru Dornei au mai putut admira ii țesute manual de meșteri populari, ouă încondeiate, dar și alte produse autohtone.

Un grup de aproximativ 15 persoane a beneficiat de o excursie inedită: au mers în Călimani cu un mijloc de transport pentru a admira bujorii de munte. Din păcate, nu i-au putut vedea în toată splendoarea lor, pentru că vremea târzie și zăpezile abundente au mutat timpul, iar bujorii de munte vor putea fi văzuți la apogeu peste aproximativ două săptămâni.