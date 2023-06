Martiri ai neamului

În data de 7 iunie, Parlamentul României a declaratul anul 2023, ”Anul Iuliu Maniu”, prin lege autoritățile naționale și locale fiind obligate să omagieze personalitatea marelui om politic. Așadar, marele om politic va avea și el parte de activități dedicate memoriei sale, la fel ca și Ciprian Porumbescu, pentru care s-au organizat deja manifestări de amploare în județul Suceava.

Doctorul Petrea Dulgheru, președintele organizației Suceava a PNȚ Maniu-Mihalache, a arătat că declararea ”Anului Iuliu Maniu” este o luptă personală și a partidului, care a început la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2022, de pe platoul din fața Sălii Unirii, când Petrea Dulgheru a solicitat public proclamarea anului 2023 “Anul Iuliu Maniu”.

Solicitarea a venit pe fundamentul celor 70 de ani care se împlinesc de la moartea lui Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet în care a fost închis și izolat de comuniști.

În plus, Maniu s-a născut în 1873, împlinindu-se și 150 de ani de la nașterea marelui om politic.

”Este un deziderat pentru care am luptat și am vorbit la Alba Iulia, la Sighet și la Bădăcin. Sunt fericit că anul 2023 a fost declarat anul celor doi mari patrioți, care și-au dat viața pentru Romania Mare. Daca Ciprian Porumbescu trăia 65 de ani își vedea visul împlinit. Era împreună cu marele om politic și martir al neamului Iuliu Maniu, pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. Sunt trist că Anul Iuliu Maniu are doar 6 luni. Rog președintele, guvernul, televiziunile, consiliile locale și pe toți cei care sunt amintiți în lege să organizeze evenimente dedicate lui Iuliu Maniu în următoarele 6 luni. La strigătele noastre, au venit în ajutor doi parlamentari PNL, respectiv Mircea Cozma și Robert Sigartău, care au introdus o inițiativă legislativă care a fost blocată aproape 6 luni în Camera Deputaților”, a declarat Petrea Dulgheru.

Dulgheru i-a mulțumit lui Gheorghe Flutur pentru buna organizare a evenimentelor dedicate lui Ciprian Porumbescu și l-a rugat în același timp să facă măcar un sfert și pentru celălalt patriot martir.

”Ca susținător total al marelui Maniu și al valorilor moștenite de la el, respectiv morala creștină, patriotismul luminat, dreptate socială și democrație desăvârșită, voi face tot ce pot ca cel care a fost artizanul Marii Uniri de la Alba Iulia să nu fie uitat de suceveni și de toți românii”, a mai transmis Petrea Dulgheru.

Iuliu Maniu a fost arestat la 14 iulie 1947 de către autorităţile comuniste şi judecat pentru „înaltă trădare”. Prin sentinţa dată pe 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la închisoare pe viaţă. A fost mai întâi închis în penitenciarul din Galaţi, iar în august 1951 a fost transferat împreună cu Ion Mihalache şi alţi naţional-ţărănişti la Sighet. Bătrân, în prag de 80 de ani, Iuliu Maniu a mai rezistat la Sighet un an și jumătate.

El a murit la o lună după ce a împlinit 80 de ani, pe 5 februarie 1953, cu mâhnirea că puterea comunistă acaparase totul și zdrobise nemilos oamenii care au condus anterior țara, fapt care nu poate fi iertat sub nici o justificare și oricâte generații ar trece de acum încolo.

Comuniștii nu au permis să se știe nici măcar unde este mormântul lui Maniu, acesta fiind îngropat în secret într-un loc necunoscut.