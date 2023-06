Luni, 12 Iunie 2023 (19:25:56)

Situația de la echipa de fotbal Foresta Suceava devine una explozivă după ce antrenorul principal, Dorin Goian, președintele Gabriel Clim și vicepreședintele Marian Bordeianu și-au anunțat demisia în cursul zilei de luni, în cadrul unei conferințe de presă furtunoase. Nemulțumirile celor trei sunt legate de lipsa de colaborare cu membrii fondatori ai clubului, care își făceau simțită prezența în preajma echipei doar atunci când intrau în cont banii virați de către primărie.

Gabriel Clim a fost adus în fruntea clubului în vara anului trecut, fiind asigurat de acționari că va fi lăsat să-și facă treaba. Lucrurile s-au precipitat însă în toamna lui 2022, mai exact în luna octombrie, atunci când doi dintre cei trei membri fondatori, Ion Lozovan și Mihai Ungurian, i-au luat dreptul de semnătură în bancă, pe motiv că nu a acceptat să-i dea unuia dintre ei o parte din banii intrați de la primărie. Acel prim conflict a fost aplanat abia după ce Gabriel Clim și Dorin Goian au amenințat că pleacă de la echipă, așa că președintele clubului a fost repus în drepturi.

„Noi când am venit la echipă am făcut un proiect pe trei ani. Am găsit datorii de peste 3.000.000 de lei la bugetul de stat și la diferiți furnizori, iar prima noastră grijă a fost să reeșalonăm aceste creanțe, astfel încât să încercăm să ne achităm obligațiile financiare în primii doi ani, pentru ca în cel de-al treilea an să putem beneficia de un buget generos care să ne permită atacarea promovării. Din punct de vedere sportiv, am preluat astă vară o echipă cu doar 6 jucători sub contract și împreună cu Dorin Goian am reușit să formăm un grup unit, cu care am fost foarte aproape să izbutim accederea în eșalonul al doilea încă de acum”, a precizat Gabriel Clim.

Printre cele mai apăsătoare obligații financiare pe care gruparea suceveană trebuie să le respecte este cea referitoare la salariul fostului antrenor Ionuț Moșteanu. Acestuia i-a fost reziliat unilateral contractul cu Foresta în urmă cu un an și jumătate, însă a câștigat la comisii, astfel încât formația de pe Areni trebuie să-i achite lunar, până la finalul ediției de campionat 2023-2024, suma de 9.800 de lei.

Următorul scurtcircuit major între cele două tabere s-a produs în luna aprilie a acestui an, imediat după ce primăria a virat în contul clubului prima tranșă pe anul în curs, în valoare de 900.000 de lei. Unul dintre membrii fondatori i-a cerut lui Clim o treime din această sumă, iar cum acesta nu a fost de acord, Ion Lozovan și Mihai Ungurian l-au deposedat definitiv de dreptul de semnătură și de accesul la conturile bancare ale clubului.

„În acel moment, ne-am dat seama că altă soluție nu există decât să părăsim clubul. Nu numai că pe acționari nu i-a interesat niciodată cum ne descurcăm, dar au venit și cu pretenții la banii destinați echipei, care erau drămuiți de noi până la ultimul leuț. Am vrut să plecăm în acel moment, dar n-am dorit să dinamităm situația de la echipă cu câteva săptămâni înainte de meciurile de baraj. Fotbaliștii nu aveau nici o vină, erau prinși la mijloc în acest conflict și nu am vrut să ne batem joc de munca lor și de speranțele publicului sucevean, așa că am rămas și am încercat să luptăm până la capăt. Asta e umilința pe care am trăit-o la Suceava cu acești mari investitori. Nu au venit nici măcar o dată în vestiar să le promită jucătorilor o primă de promovare. Din prima tranșă de bani de la primărie din acest an nu s-a plătit nici un furnizor, nici masă, nici cazare”, a declarat Gabriel Clim, care a mărturisit că în ultimul an Foresta a trăit exclusiv din banii municipalității și din sponsorizări.

La rândul său, Dorin Goian a completat spusele lui Gabriel Clim: „Marii investitori și-au făcut apariția la Suceava imediat ce au intrat banii de la primărie. Cum este posibil ca tu, ca membru fondator al clubului, să nu fii văzut la față în ianuarie, februarie, martie, aprilie și, hop, cum a intrat prima tranșă de la primărie, apari pe la Suceava. Am vrut să plecăm încă de atunci. Eu am venit cu Gabriel Clim, iar etic este să plec împreună cu el. Nu voi putea colabora vreodată cu acei oameni, care sunt membrii fondatori la acest club cu un singur scop: acela de a suge cât mai mult. Îmi pare rău că echipa de fotbal din Suceava a ajuns pe mâna acestor oameni. Nu vreau să iau parte la această hoție. Am avut baraje cu Râmnicu Sărat și Ceahlăul și nu au venit o dată în vestiar. În schimb, într-un weekend când am avut meci acasă, au avut timp să meargă la o nuntă în Suceava. Asta spune totul despre acționariatul acestui club”.

Referitor la „dubla” cu Ceahlăul, Dorin Goian a dezvăluit că l-au mâhnit zvonurile care puneau la îndoială integritatea morală a sa și a jucătorilor săi.

„Cine mă cunoaște știe că nu aș putea fi părtaș la asemenea lucruri. După tot ce am trăit în acest an la club aș fi plecat de la echipă și dacă am fi reușit promovarea. Am rămas la echipă până la final, alături de jucătorii cu care am muncit un an de zile, cu speranța că putem realiza ceva important pentru Suceava, această promovare mult dorită. În calitate de om născut și crescut la Suceava sper ca acest lucru să se producă în scurt timp”, a încheiat fostul principal al Forestei.

Opt jucători mai are sub contract Foresta în acest moment, care însă sunt și ei pe picior de plecare.