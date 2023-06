Eveniment

Devenit de notorietate după un important premiu primit la secțiunea ”Debut” în cadrul Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi” de la Tecuci, scriitorul și poetul fălticenean Călin Dănilă a lansat, în cadrul unor întâlniri organizate vineri și sâmbătă, primul volum sub proprie semnătură.Prezentată audienței ca fiind o carte excepțională, scrisă într-o formă aparte, cu texte frumos îmbrăcate și adunate împreună sub denumirea ”Orchestra π”, lucrarea tipărită la Editura Junimea a avut parte de o lansare caldă, cei mai mulți dintre cei prezenți cunoscând deja frumusețea textelor semnate Călin Dănilă.

Introducerea a aparținut profesorului Gheorghe Cîrstean, cel care a organizat evenimentul de vineri seară, în cadrul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”, și care a vorbit despre începuturile creației autorului și modul în care acesta a reușit să-și impresioneze colegii de breaslă și audiența, cu lecturile sale: ”Atunci am fost literalmente uluit de frumusețea acestor texte, beneficiind și de o subtilitate de a-și spune și oferi poemele. Și m-am gândit atunci că trebuie să facem ceva cu poezia asta, să ajungă într-un volum. Au dat Domnul și un juriu foarte serios ca autorul să primească un premiu de debut și iată astăzi volumul publicat de editura Junimea din Iași.”

Călin Dănilă, o voce unică, cu metaforă și personaje inedite

Autorul Călin Dănilă s-a născut în 1965, la Fălticeni, și după ce a luat licența în Educație Fizică și Sport la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a devenit cadru didactic al Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Membru al grupării literare ”Zidul de Hârtie” din Suceava și participant la numeroase festivaluri literare, Călin Dănilă este câștigătorul Festivalului Național de Poezie ”Costache Conachi”, Tecuci, 2022, unde a fost ales de un prestigios juriu. În afară de a fi un poet foarte bun, Călin Dănilă este un împătimit montaniard și un creator de frumos în domeniul artei populare și nu numai.

Poetul Vlad Sibechi a vorbit în calitate de moderator despre necesitatea realizării acestui volum: ”Faptul că toate aceste texte scrise de Călin, mult timp purtate după el, au fost apoi adunate din podul cabanei sau de la prieteni este o minune, iar minunat este și faptul că niște oameni serioși s-au ocupat de treaba asta și a ieșit acest volum deosebit. De când mă întâlneam cu Călin la cenacluri literare mi se părea că el este o voce care nu rimează cu nimic în acel context și îmi plăceau mereu textele lui.”

Un volum de proză care se îmbină sub forma unui poem

Volumul într-o prezentare splendidă a beneficiat de munca și implicarea criticului literar Șerban Axinte și ale colectivului de la Junimea. Cel care s-a ocupat îndeaproape de realizarea lui a vorbit despre opera lansată: ”Am avut discuții preliminare cu autorul în urmă cu câțiva ani și i-am spus că el nu prea ia în serios chestia asta cu scrisul. El s-a întors atunci la mine și mi-a tăiat-o scurt, că se ia foarte în serios. În desele noastre întâlniri din 2020 și de după am asistat la aceste flash-uri, la o poveste care mărturisește ceva despre fragmentaritatea ființei, prinse în mici narațiuni. Apoi am citit cartea trimisă pe e-mail și mi-am dat seama că acel volum de proză, cum era titrat, e de fapt nu un volum de poezie, cum se tot spune, ci formează un poem. Cartea conține proze, care luate împreună se îmbină sub forma unui poem. Sunt ca niște flash-uri ale unei conștiințe aflate în căutare, pe care le-am selectat în funcție de dinamica lor și am încercat să creăm o geometrie a cărții, a unei cărți total ieșite din rând. Autorul are o coerență în aceste scrieri, cartea impunând o voce care se încarcă de personajele ciudate dintre coperți. Este o carte care trebuie citită cu mare atenție, o carte în care toate figurile și toate cuvintele joacă așa în pagină.

Cartea are o mimare a neseriozității, care inițial m-a păcălit, iar ulterior m-a cucerit. La o vârstă la care cei mai mulți oameni se plafonează, Călin Dănilă abia începe și sunt convins că traiectoria lui va fi una specială.”

Plin de modestie, Călin Dănilă a replicat cu umor: ”Până a vorbi voi aici, nu am știut că sunt atât de bun. Și apropo de acea discuție avută cu Șerban Axinte în urmă cu ani, i-am spus atunci că scriu o carte serioasă, în care nu mă iau în serios. Nu mi-ar ajunge tot π-ul ăla de după virgulă ca să mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat cu cartea asta, de la explicațiile că tot ceea ce scriu eu acolo e poezie, până la faptul că cei din jurul meu au trimis cartea la concurs, sau criticilor care m-au apreciat și încurajat în demersul meu. Pentru prezențele mele în cadrul unor grupuri de inițiativă literară, trebuia să scriu ceva și scriam, scriam, iar după ce ieșeam le aruncam... Treptat, treptat însă, această inițiativă a început să preia controlul, am început să păstrez aceste texte, să le adun, cu toate că aventurile trăite cu pierderea sau uitatul lor în diferite locuri nu au lipsit și iată-mă astăzi aici...”

O lucrare de excepție, o carte care merită alintată și promovată, care vă așteaptă să pătrundeți în universul personajelor și metaforei purtând semnătura Călin Dănilă și pe care o puteți procura accesând https://editurajunimea.ro/produs/orchestra-%cf%80/