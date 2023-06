Cel mai dens weekend sportiv al anului!

Trei finale, un succes în premieră, un sportiv intrat în istoria tenisului ca fiind cel mai bun din toate timpurile! Greu să concentrez toate acestea în atât de puține cuvinte, dar am să încerc, fără să stric cronologia.

Șahistele. Cam așa s-a simțit finala feminină de la Roland Garros 2023. Adică nu numai un tenis inteligent, ceea ce a prevalat, fără doar și poate, însă și unul interiorizat, pe teren auzindu-se doar zgomotele specifice jocului de tenis. N-a fost să fie și o victorie în premieră la un Grand Slam, adică a cehoaicei Muchova, aceasta reușind totuși să-i smulgă un set liderei mondiale, poloneza Swiantek, singurul pierdut de ea în această ediție. Ca o finală care se respectă, cele două au produs și punctul turneului, câștigat de Muchova.

Seara de sâmbătă a venit cu finala Ligii Campionilor, care a pus punct sezonului 2022-2023, la nivel de cluburi. Iar o finală, mai ales la fotbal, are o anume caracteristică: teama! A nu greși, în primul rând a nu greși. Așa a fost și acum, astfel că am avut parte de a patra finală la rând în LC încheiată cu 1-0! Cu toată respectiva teamă de greșeală, am avut parte din plin de greșeli, una dintre ele colosală, la acea fază la care un fundaș de la City a lăsat mingea aiurea, iar Inter putea deschide scorul. S-a rupt și De Bruyne, pe model Alcaraz, adică exact atunci când era mai mare nevoie de măsura talentului lor. Din fericire, fotbalul e un sport colectiv, astfel că City a sperat mai departe, iar ghinioanele ei, inclusiv din alți ani, s-au oprit aici. Ba chiar s-a mutat dincolo, la Inter, care au ratat neverosimil egalarea pe care ar fi meritat-o cu prisosință. Astfel, departajarea s-a făcut cu un unic gol, opera unui șut inspirat al lui Rodri, la care alții ar fi închis ochii și ar fi tras cu sete. În fine, după mai mult de un deceniu de investiții, City e validată în galeria câștigătoarele de ”urecheată”. De-acum, limita e cerul de culoarea echipamentului.

Duminică a fost ziua tenisului masculin, dar de fapt a tenisului unde doar unul e de acum masculul alfa. Ceilalți doi pretendenți s-au retras sau își ling rănile, iar cei mai mulți sunt parcă etern copilandri. Dar despre Novak Djokovic, campionul care a venit mereu din urmă, iar acum nu mai are pe nimeni în față și nici alături, vom mai povesti.